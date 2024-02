Vremenska prognoza: Veljača prevrtača ipak će pokazati svoju prevrtljivu ćud

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Polje visokog tlaka nad zapadnom Europom i Sredozemnim morem podržava sunčano i vedro te nadprosječno toplo vrijeme.

Mlazna struja povezana s polarnom frontom obilazi anticiklonu sa sjeverne strane i kao jako sjeverno visinsko strujanje donosi velike količine vlage nad Skandinaviju i Baltik.

Manja količina nestabilnog toplog zraka prodrla je sinoć i noćas nad naše sjeverozapadne krajeve i sjeverni Jadran uzrokujući povećanu naoblaku, a vjetar je djelomice otpuhao prizemni sloj hladnog zraka i razbio prizemnu inverziju uzrokujući porast temperature zraka.

Umjesto zime i snijega, stiže osjetno zatopljenje

Danas će vrijeme biti malo a u sjeveroistočnim krajevima unutrašnjosti do umjereno oblačno. Na Jadranu sunčano i vedro. Puhat će slab sjeverozapadnjak a uz obalu slaba bura pojačana na srednjem i južnom Jadranu podno Biokova. Jutarnje temperature bile u u unutrašnjosti od 0 do 4 a na Jadranu oko 11.

Danas će biti iznadprosječno toplo s najvišom dnevnom temperaturom u unutrašnjosti do 13 a na Jadranu mjestimice do 16C.

U subotu ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Danju sunčano uz slab sjeverozapadnjak. Više naoblake biti će u istočnim krajevima unutrašnjosti te poslijepodne visoka cirusna naoblaka na sjevernom Jadranu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 12 na Jadranu od 13 na Sjevernom dijelu do 17 na jugu i otocima.

U nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i toplije. U istočnim krajevima unutrašnjosti povremeno će biti povčane naoblake. Na Jadranu će puhati slab do umjereni sjeverozapadnjak. Temperature zraka ujutro i noću u unutrašnjosti od -2 do 2 a na Jadranu i uz Jadran jutarnje oko 8, najviše dnevne oko 15 na otocima južnog Jadrana i do 17.

Idući tjedan nastavak proljeća uz obilje sunca i porast temperature zraka. Prema dostupnim prognostičkim materijalima proljeće u zimi nastavlja se do sredine veljače. Veljača prevrtača ipak će pokazati svoje prevrtljiv karakter krajem mjeseca uz pad temperature, obilnu oborinu i udare vjetra.

