Sljedećih dana nebo će biti mutne žućkaste boje, meteorolog objasnio ovaj fenomen

Ciklonalno polje nad Atlantikom kojem je temperatura površine od 1 do 2.5 C toplija od normalnih srednjih vrijednosti sporo se premješta prema Iberijskom poluotoku i obali Biskajskog zaljeva.

Anticiklona nad Skandinavijom zadržava premještanje ciklone prema istoku a na njezinoj južnoj strani hladan sibirski zrak struji prema istočnoj Europi te je donio i kratkotrajno zahlađenje u naše krajeve.

Ciklona s Atlantika premještat će se glavninom nad srednju Europu sjevernije od Alpa ali pod utjecajem mlazne struje manja količina nestabilnog zraka prodrijet će nad Sredozemno more. Očekujemo razvoj ciklone nad Genovom pod čijim će utjecajem ojačati jugo i jugozapadno strujanje nad našim krajevima.

Topao zrak s sjeverne Afrike bogat je pijeskom te će i u narednom razdoblju kiša biti puna pijeska, a nebo mutne žućkaste boje.

Pod utjecajem juga do kraja vikenda temperature zraka u porastu a na Jadranu i u zaobalju mjestimična kiša. Početak idućeg tjedna obilježit će kratkotrajno zahlađenje praćeno slabom burom na sjevernom i srednjem Jadranu kao posljedica prolaza oslabljene hladne fronte sjevernije od naših krajeva.

Danas u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s povremenom slabom kišom a u planinskim krajevima iznad 800 metara nadmorske visine moguća je i pokoja pahulja snijega. Na sjevernom Jadranu slaba bura prestat će te će poslijepodne zapuhati slabo jugo.

Naoblačenje će se proširiti na srednji južni Jadranu i u istočne krajeve unutrašnjosti. U Slavoniji i Baranji zapuhat će jak jugoistočnjak. Temperature zraka u unutrašnjost 10 do 13 na Jadranu od 13 do 15.

Vrijeme za vikend

U subotu umjereno do pretežno oblačno, uz mjestimičnu maglu u unutrašnjosti. Na Jadranu i uz Jadran povremeno slaba kiša. U Dalmaciji su moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jugo u jačanju tako da će do kraja dana na južnom Jadranu puhati i do olujne jačine. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviše dnevne od 11 do 16

U nedjelju promjenljivo oblačno s povremenom kišom. i malo toplije. Obilnije oborine moguće su u Dalmatinskoj zagori i na srednjem Jadranu.

