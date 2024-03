Hoće li Milanović pomoći opoziciji da sruši HDZ? “Rekao sam to već sedam puta…”

Podijeli :

Sabor još zasjeda, čeka se zadnji dan i raspuštanje, a onda na scenu stupa Zoran Milanović koji bi trebao odrediti točan datum izbora. Ne manje od 30, ne više od 60 dana, to je okvir za izbor. A kako će se postaviti u predstojećim danima, najavio je još prije mjesec dana.

“Pa očito sam se već postavio, dakle potpuno je jasno da mi je bliži Domovinski pokret od HDZ-a deset puta jer još nisu napravili takve ludorije, što da vam kažem? Svi, svi su dobri”, izjavio je predsjednik ranije u intervjuu za N1.

Upitan hoće li pomoći opoziciji da sruši HDZ, odgovorio je: “Pomagati joj neću, to sam rekao već sedam puta.”

Da će im Milanović pomoći u kampanji, ne računa ni saborska oporba.

“Vi doista mislite da ja mogu utjecati na to kako će se Zoran Milanović postaviti o stvarima koje se događaju u državi ili da bih to pokušao činiti? Ne. Onog trenutka kad je izabran za predsjednika republike, njegove ovlasti su utvrđene Ustavom i on se u okviru toga ponaša”, kazao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Oglasio se i Božo Petrov: “Što se tiče predsjednika države, on ima osebujan karakter tako da teško možete predvidjeti njegovo ponašanje. Ono što smatram da bi najbolje bilo je da se predsjednik države uopće ne miješa. To je isto kao da vam treća strana ulazi u neku bitku. Iz toga ne znam tko može profitirati, a mislim da to i nije njegovo mjesto.”

I u HDZ-u očekuju od Milanovića da se drži svojih ustavnih ovlasti.

