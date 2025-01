FOTO / Snijeg diljem zemlje, pada na Sljemenu, u Varaždinu, Bjelovaru, Karlovcu…

Podijeli :

foi.unizg.hr/webcam

Prema aktualnim podacima DHMZ-a snijeg pada u dijelovima Slavonije, Međimurja i Zagorja.

Jak snijeg pada jutros i na Sljemenu. Čakovec, Varaždin, Bednja, Novi Marof, Trakošćan, Karlovac, Bjelovar samo su neka mjesta koja je noćas zabijelio snijeg koji će tijekom daa preći u kišu u nižim područjima.

Kakvo nas vrijeme čeka?

Promjenjivo oblačno s povremenom kišom, koja će na Jadranu biti rjeđa, ali uz mogućnost grmljavinskog nevremena. U unutrašnjosti zemlje moguća je susnježica i snijeg, osobito u gorskim krajevima gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača. Poslijepodne će doći do postupnog prestanka oborina i mjestimičnog prolaznog razvedravanja, stoji u današnjoj prognozi DHMZ-a.

Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će ujutro biti jak, povremeno i olujan. Poslijepodne se očekuje lokalno umjeren jugozapadni vjetar. Na moru će dominirati umjereno jugo i sjeverozapadnjak, a od sredine dana na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će jaka bura s ponegdje olujnim udarima.

Temperatura zraka većim dijelom dana kretat će se od 1 do 6 °C, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 4 i 11 °C, dok će uz dalmatinsku obalu biti od 10 do 16 °C.

Istočna Hrvatska

Prolazno jače naoblačenje sa sjevera rano ujutro donjet će kišu koja će uz nagli pad temperature prelaziti u susnježicu i snijeg.

FOTO, VIDEO / Požari haraju područjem Los Angelesa: Dvije osobe poginule, mnogi ozlijeđeni

U gorju na zapadu nastat će novi snježni pokrivač, tanji je moguć i ponegdje na jugu u nizinama pa će ujutro kolnici biti mokri i skliski. Naglo će zapuhati ponegdje vrlo jak sjeverni vjetar, mogući su ujutro i olujni udari, do sredine dana će oslabjeti i popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni. U drugom dijelu dana uglavnom bez oborine, u Podravini uz sunčana razdoblja. Temperatura zraka većinu dana bit će između 0 i 5, navečer i niža, a u prvim satima petka uz južinu bit će još relativno toplo, oko 10 °C.

Središnja Hrvatska

Prijepodne pretežno oblačno, prolazno s kišom koja će uz osjetan pad temperature prelaziti mjestimice u susnježicu, u višim predjelima i prema jugu i snijeg koji se može zadržavati na tlu. Poslijepodne kidanje naoblake sa sjevera. Prolazno će rano ujutro zapuhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, popodne će oslabjeti. Temperatura uglavnom od 1 do 5, a još u prvim satima petka s južinom oko 10 °C.

Gorski kotar i Lika

Promjenjivo i pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje ponegdje moguće i debljeg snježnog pokrivača. Popodne smirivanje, u Gorskom kotaru ponegdje već prijepodne prestanak oborina, a moguće je i kidanje naoblake. Umjeren i jak jugozapadnjak s olujnim udarima u prvim satima petka naglo će okrenuti na većinom umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka u osjetnom padu, u početku od 3 do 8, zatim uglavnom oko 0 °C.

Istra

Promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, a tijekom jutra oborina će na području Učke i Ćićarije prelaziti u susnježicu i snijeg. Sredinom dana postupno smanjenje naoblake. Umjereno od pojačano mjestimice i jako jugo i jugozapadni vjetar pred jutro će okretati na umjerenu do jaku na udare olujnu buru koja će slabjeti prema kraju dana. Jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 11 do 13 °C, u unutrašnjosti Istre od 8 do 10 °C, a dnevna od 6 do 9 °C.

Sjeverni Jadran

Prijepodne umjereno i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, već od sredine dana uglavnom suho i sunčano, a navečer je opet lokalno moguće malo kiše. Jako jugo i južni vjetar okrenut će rano ujutro na jako buru, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka početkom dana većinom od 8 do 12, a popodne od 5 do 10, na otocima ponegdje do 13 °C.

Dalmacija

Promjenjivo i pretežno oblačno s kišom osobito sredinom dana kad može i zagrmjeti. Umjereno i jako jugo i južni vjetar u okretanju na umjerenu i jaku buru, najprije na sjeveru, a tek krajem dana na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna na obali i otocima od 13 do 15, a u unutrašnjosti ojetno niža nego prošlih dana, većinom od 5 do 7 °C.

Sutra sunčano

Očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz to da će u Dalmaciji prijepodne još ponegdje biti kiše. Na kopnu će puhati slab vjetar, dok će na Jadranu biti umjerena i jaka bura, koja će osobito u drugom dijelu dana na sjevernom dijelu dosezati olujne udare.

Najniže jutarnje temperature na kopnu će biti između -4 i 1 °C, dok će na Jadranu iznositi od 4 do 9 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 2 do 7 °C na kopnu, dok će na obali i otocima biti između 9 i 12 °C.

U nedjelju je moguća susnježica, u gorju u ponedjeljak malo snijega. Na Jadranu vjetrovito, puhat će jaka i olujna bura, u nedjelju i ponedjeljak s orkanskim udarima, u unutrašnjosti uglavnom umjeren sjeveroistočni vjetar. Hladnije nego proteklih dana, temperatura primjerena dobu godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jela od mljevenog mesa bit će sočnija i ukusnija uz ovaj sastojak Koje su zdravstvene prednosti redovitog konzumiranja čaja od majčine dušice?