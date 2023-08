Stabilno i vruće i dalje. Pogledajte prognozu za vikend

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad sjevernom i istočnom Europom podržava stabilno sunčano i vedro vrijeme Ostatak ciklone koja je prošli tjedan uzrokovala poplave i obilne kiše zadržava se nad jugom i istokom Balkanskog poluotoka te manje količine vlažnog nestabilnog zraka u visinskoj istočnoj struji dolaze nad naše istočne krajeve unutrašnjosti i južni Jadran. Duboka ciklona nad Atlantikom vrlo sporo napreduje prema europskom kopnu i na svojoj prednjoj strani donosi topao i vruć zrak iz sjeverne Afrike nad Pirinejski poluotok i zapadno Sredozemlje.

Naši krajevi nalaze se zasad na rubu kaplje tog toplog zraka (atmosferske peke), a njegovim premještanjem prema istoku temperature u našim krajevima će rasti te

krajem tjedna možemo očekivati temperature do i malo ispod 40 C.

Danas, u srijedu, na Jadranu sunčano i vruće uz umjeren maestral, a u podvelebitskom primorju slaba bura. U unutrašnjosti sunčano i toplo, u istočnim krajevima unutrašnjosti uz istočnjak povećana naoblaka, a poslijepodne je moguć i pokoji pljusak uz grmljavinu. Najviše dnevne temperature zrakaod 29 do 35.

U četvrtak ujutro uz tokove rijeka i planinskim kotlinama jutarnja magla, koja će se brzo razilaziti te će prevladavati sunčano vrijeme. Na Jadranu sunčano uz slabu buru na sjevernom dijelu, a umjeren maestral na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. Poslijepodne u unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz malu vjerojatnost za pokoji grmljavinski pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 20 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 23 do 26. Najviše dnevne temperature zraka

od 29 do 35.

Do kraja tjedna i za vikend stabilno vrijeme uz postupan porast temperature zraka, krajem tjedna, za vikend, prognoziramo maksimalne dnevne temperature malo ispod 40 C.

Na Jadranu sunčano i toplo uz slab do umjeren maestral. Temperature zraka u porastu uz tople noći s temperaturom oko 24 i vruće dane, dnevni maksimumi ići će i do 38C. Na Jadranu će krajem vikenda vjetar okrenuti na jugozapadnjak.

Temperatura mora je visoka te mjerimo od 25 do 27C, a prognoziramo visok i vrlo visok UV indeks stoga oprez pri boravku na suncu sredinom dana.

