Stiže nam Genovska ciklona! Provjerite kakvo nam vrijeme donosi

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Sibirska anticiklona s prizemnim tlakom oko 1054 hPa i temperaturama zraka na visini dva metra iznad tla od -30 do -52C prostire se od Istočne Europe do Kamčatke. Nad našim krajevima je greben visokog tlaka sibirske anticiklone koji podržava stabilno hladno vrijeme s jutarnjom maglom u unutrašnjosti.

Veliki ciklonalni vrtlog vlažnog nestabilnog zraka zadržava se nad Atlantikom. Središte ciklone je zapadno od Velike Britanije i Irske, a premješta se sporo prema sjeveroistoku nad Skandinaviju. Manja količina nestabilnog oceanskog zrak prodire nad europsko kopno, zaobliazi Alpe sa zapada te nad Sredozemnim morem dolazi do formiranja Genovske ciklone. Razvoj sinoptičke situacije ukazuje na brz i intenzivan razvoj ciklone nad Genovskim zaljevom i njeno spuštanje po zapadnoj obali Apeninskog poluotoka prema obali Afrike.

Genovska ciklona djelovat će na vrijeme u našim krajevima prvu polovinu idućeg tjedna. Premještanje ciklone pratiti će porast temperature zraka i obilne oborine osobito na Jadranu i u planinama zaobalja. Vjetar će mijenjati smjer i brzinu, tako da će jako oštro i jugo skrenut na sjevernom Jadranu na buru i tramuntanu.

Vrijeme danas

U unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, a lokalno je moguća i slaba rosulja ili ledene iglice iz magle uz mraz i poledicu. Nakon dizanja magle i u krajevima bez magle pretežno sunčano. Na Jadranu i uz Jadran sunčano uz slabu tramuntanu i buru. Navečer i u noći u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu porast naoblake sa zapada. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -6 do -1, na Jadranu između 1 i 6 °C. Najviša dnevna od 0 do 5 na kopnu te od 8 do 13 °C na obali i otocima.

Vrijeme sutra prijepodne pretežno oblačno. Mjestimična kiša padat će na sjevernom Jadranu. Mala vjrojatnost za snijeg je uzapadnim krajevima unutrašnjosti i u planinskim krajevima središnje Hrvatske. Popodne razbijanje naoblake sa zapada i djelomice sunčano vrijeme. Puhat će slab sjeverac jutarnje temperaure u unutrašnjosti od – 4 do 0, na Jadranu od 2 do 5 °C, na otocima oko 8. Najviše dnevne temperature zraka od od 0 do 4, duž obale oko 8, a na otocima do 12°C.

U noći na nedjelju i u nedjelju prijepodne sa jugozapada naoblačenje s kišom a samo u višim planinskim krajevima susnježicom. Postupan porast temperature zraka tako da će i u unutrašnjosti doseći vrijednosti iznad 12C.

Od ponedjeljka sve toplije pod utjecajem juga. Obilne ali kratkotrajne oborine uglavnom u obliku pljuskova uz jako jugo osobito na srednjem i južnom Jadranu očekujemo sredinom i krajem idućeg tjedna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Bivši šef u SOA-i: Zbog Grmojinih izjava treba se sastati Savjet za nacionalnu sigurnost Odrekao se 37 milijuna eura: Dobitak na lutriji dao u dobrotvorne svrhe, razlog slama srce