Mrak Taritaš o pokušaju da otkrije koliko izdvajamo godišnje za Crkvu: “Kao da im čupate zube na živo”

Podijeli :

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak govorila o prosvjedu svinjogojaca i o važnosti revizije Vatikanskih ugovora.

Mrak Taritaš je komentirala to što se prosvjedi svinjogojaca privode kraju nakon neslužbenog sastanka ministra obrane Ivana Anušića sa svinjogojcima.

Odbor Hrvatske poljoprivredne komore podržava program potpore svinjogojcima Treba li mijenjati Vatikanske ugovore? “Pa nije ih Mojsije donio sa Sinaja na kamenim pločama” Kardinal Marx: Ekstremna desnica nespojiva je s katoličkim vrijednostima

“Premijer nije niti pokušao, ali je uključio tešku artiljeriju pa je poslao bivšeg župana, prvog čovjeka HDZ-a tog područja, da ih proba uvjeriti i razgovarati. Ovih 16 dana, između ostalog je bilo jer ministrica Vučković nije htjela s njimas njom razgovarati, a premijer, za razliku od nekih drugih prosvjeda, njih nije htio ni primiti.”

Mrak Taritaš je komentirala kako je prvi put čula da SOA prati neke prosvjednike.

“Ovo ljeto smo imali prosvjed pravosudnih službenika i nisam ni jedanput čula od premijera da se SOA uključila, da tu ima ekstremizma. Imamo i onu nesretnu ogradu na Markovom trgu – svako jutro kad idem na posao se iznerviram kad vidim tu ogradu, od koga, čega štiti…Premijer je jasno poslao poruku ‘mi vas pratimo’, što je zastrašujuće u zemlji liberalne demokracije.”

Načinjena politička šteta Plenkoviću

Mrak Taritaš kaže da je dobro da se problem svinjogojaca privodi kraju, ali da je u političkom smislu već načinjena šteta premijeru Plenkoviću.

“Jasne poruke koje su bile su išle kontra HDZ-a. Prva poruka je bila kad je jedan čovjek bio priveden, kad je imao poruku to su bile vinkovačke jeseni gdje je bila jedna poruka kontra HDZ-a. Cijelo ovo područje, četvrta i peta izborna jedinica, koje su inače jedna od utvrda bastiona HDZ-a, uz devetu, i poruke koje jesu su išle poruke kontra HDZ-a.

Stranke koje su desno šalju jasnu poruku da idu uz HDZ, kaže Mrak Taritaš.

“Poruka koju oni šalju je ‘možeš glasat za mene, ali na kraju dana ja ću otići u koaliciju s HDZ-om’. Interes HDZ-a je da ima slabog koalicijskog partnera, a ne onog partnera kojem će morati puno toga dati ili obećati.”

Obnova stadiona i posjedi Crkve

Mrak Taritaš se osvrnula na dogovor između Vlade, grada Zagreba i Zagrebačke nadbiskupije o zemljištu i gradnji maksimirskog stadiona.

“Odluka na Vladi je da će zemljište koje je namijenjeno za rekonstrukciju, odnosno gradnju maksimirskog gradnju stadiona, gdje je uvijek bilo sporno vlasništvo Crkve, da će Crkva dati državi. A onda ide ugovor da će na deset lokacija država osigurati prostor za rekonstrukciju, što postojećih, što za izgradnju novih crkvi.”

Mrak Taritaš ukazuje da to zemljište o kojem država govori nije državno, nego je ili vlasništvo grada Zagreba, ili je privatno.

“Znači da će u taj ugovor ići i sa gradom Zagrebom, gdje će grad Zagreb dio zemljišta dati, a privatne parcele će se otkupljivati. Po kojoj cijeni, u kojim rokovima, koliko će to koštati državni proračun…e to čuli nismo. Kad su takve nekakve stvari to je onda obvavijeno velom tajne.”

Preveliki utjecaj Crkve

Utjecaj Crkve na hrvatsko društvo je puno veći nego što bi trebao biti u jednoj sekularnoj državi, poručuje Mrak Taritaš.

“Samo recentni primjer: Molitelji na trgu, molitve oko bolnica, problematiziranje ne samo pobočaja, nego i potpomognute opldonje. Ostala sam zgrožena činjenicom da 60 posto babica ne želi sudjelovati u porodu žena koje su zatrudnjele potpomognutom oplodnjom, meni je to zastrašujuće.”

Neodrživi Vatikanski ugovori

“Onda uđete u Vatikanske ugovore i prvo što dobijete je ‘nemoj to, ostavi to sa strane’. Zbog toga sam i pokrenula temu da mislim da smo došli do trenutka kad bi revizija Vatikanskih ugovora trebala biti. To su ugovori između Svete stolice i Republike Hrvatske, u kojem Sveta stolica ne treba napraviti ništa, a RH treba napraviti svašta nešto”, dodaje Mrak Taritaš.

Kao jedan od problema navodi vjeronauk i to što djeca koja ga ne pohađaju nemaju neki zamjenski predmet.

“Hrvatska država nema utjecaj na kurikulum vjerojanauka, nema utjecaj što piše u udžbenicima. Vjeroučitelji postaju ravnatelji škola jer se javljaju na natječaj. To je kao domino efekt, a ja govorim samo o vrhu ledene sante”, izjavila je Mrak Taritaš.

Posebna pravila za svećenike koji krše zakone

Mrak Taritaš kritizira i što vrijede druga pravila za svećenike koji su pod istragom u odnosu na sve ostale građane.

“Kad se krenu istrage protiv svećenika, vi o tim istragama obavještavate biskupa. To ne vrijedi ni za jednog drugog građanina RH. To je jedna odredba ugovora koja nema veze ni s vjerom, s ničim. Ne može svećenstvo biti u povoljnijem položaju za kaznene istrage u odnosu na druge građane.”

Kao treću važnu stvar navodi imovinu i zemljišta kojiam Crkva raspolaže, a nitko ne zna čime točno.

“Pa je li došlo vrijeme da popišemo to i da znamo koja je to vrijednost? Da znamo što to znači za teret proračuna Republike Hrvatske i pitanje je od kud Crkvi ta silna imovina? Pa nije Crkva bila poduzetnik koja je bila na tržištu pa je tako zaradila. Trebamo detktirati koja je to crkvena imovina koja je tema povratka.”

Mrak Taritaš ističe kako je od 2016. godine u nekoliko navrata probala doći do iznosa koliko godišnje izdvajamo za katoličku crkvu.

“To je kao da im čupate zube na živo. Dobijete jedan podatak, pa shvatite da nemate sve. U pet navrata sam tražila dopunu podataka. Uspjela sam doći do podataka koliko izdvaja država, ali do podataka koliko izdvajaju jedinice lokalne samouprave ne, to bi trebalo od svake jedince posebno tražiti. Procjena je da se otprilike oko dvije milijarde kuna na razini godine izdvaja za Crkvu”, kaže Mrak Taritaš i naglašava da u to ne ulazi održavanje kulturnih sakralnih građevina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Kraj prosvjeda seljaka: Pokrovac kaže da idu kući, ali i da je borba tek počela Pogledajte koji gradovi u Hrvatskoj skupljaju otpad po zakonu, a koji za to baš i ne mare