Bivši šef u SOA-i: Zbog Grmojinih izjava treba se sastati Savjet za nacionalnu sigurnost

Podijeli :

Bivši voditelj operacija u Sigurnosno obavještajnoj agenciji (SOA) Ante Letica gostovao je u N1 Newsroomu kod Domagoja Novokmeta i komentirao optužbe premijera Andreja Plenkovića o ekstremistima na prosvjedu seljaka.

No, osvrnuo se i na druge teme koje se tiču nacionalne sigurnosti, odnosno, koje su relevantne za nju. Ali, najprije, bitno je objasniti mogu li premijer ili predsjednik istupati u javnost s informacijama koje ima daje SOA.

Pavasović Visković o ekstremistima: To što je premijer rekao nije lijepo, ali nije zabranjeno

“Što se tiče zakonskih okvira, ne izlaze iz njih. Što dobije premijer, u zarez dobije i predsjednik. A u nekim prilikama, mogu podatke na općenit način predočiti javnosti. Kao što se to radi u Europi i svijetu, posebno sad nedavno u kontekstu prijetnje terorizma”, objasnio je Letica i nastavio:

“Jednu ocjenu informacija dao je premijer, a jednu predsjednik. Time se dovodi u pitanje kredibilitet SOA-e, a to ne bi trebalo biti tako. Ona treba služiti državi i narodu u svrhu zaštite sigurnosti i nacionalnih interesa.”

Kazao je i što misli o eventualno opasnosti ljudi koje je premijer nazvao ekstremistima, odnosno, koliku realnu opasnost predstavljaju.

“Ako pogledamo izvješće za 2022., i to javni dio koji je sažetak izvješća koje ide premijer i predsjedniku, u njemu stoji da u Hrvatskoj ne postoje grupe koje bi mogle bitno ugroziti nacionalnu sigurnost. One postoje, ali ne ugrožavaju sigurnost. Kako je sad s tim grupama i što se dogodilo tijekom jačanja desnog radikalizma i ekstremizma, ne znam. Možda naše grupe jačaju i opasnije su.”

Lider SDP-a Peđa Grbin prozvao je premijera zbog etiketiranja i kazao da manipulira podacima.

Milanović o ekstremistima: “To je ekipa manje opskurna od one moje, ali tu je bio Plenković da se iskesi u kameru”

“Ne znam kakve informacije ima premijer, niti bih smio reći da ih imam. Ne znam tko su ti ljudi i koliko je njihova specifična težina u ekstremističkim krugovima. Ne znam ni brojnost ni značaj. Nisam osobno sretan da se tako prezentiraju ti podaci, ali da ima pravo na to, ima”, istaknuo je Letica pa otkrio što bi savjetovao premijeru oko istupanja u javnost s tim podacima:

“Nastojao bih smanjiti dio podataka koji bi mogli otkriti poziciju SOA-e, način prikupljanja podataka… Zašto? Pričam to jer SOA nije tajna služba, sve je javno, u svim je dokumentima. Ono što je tajna, tajna je prema kome se te mjere primjenjuju i tajna su podaci prikupljeni tim mjerama. Zato bih smanjio korištenje tih podataka u javnom prostoru.”

Premijer voli podatke koje temelji na izvješćima SOA-e i potom s njima istupa u javnost. Banalizira li time stvarne ekstremiste i stvarnu prijetnju.

“Javnost se ne pita kakva je to informacija, niti ona zna koliko su opasni. Javnost kreira mišljenje prema onome što prezentiraju premijer i predsjednik, a to su učinili na različit način i to nije dobro. Ovo je živi rad i to je trebalo držati što više zatvoreno. No, imaju pravo na to, samo su različite ocjene i to je problem.”

Europa strahuje od terorističkih prijetnji i postavlja se pitanje je li SOA dorasla izazovima koji su pred njom.

Ivan Penava: Plenkoviću je puna glava ekstremista

“Vjerujem da tamo ima dobrih i poštenih ljudi, profesionalaca i domoljuba, koji sjajno rade svoj posao. A taj posao zahtijeva određenu žrtvu. Mislim da imaju snage i mogućnosti suprostaviti se svim izazovima koji se postavljaju pred njih. Ovo što se događa ili će se događati, a to je nikakva komunikacija između predsjednika i premijera, to može biti problem”, smatra bivši voditelj operacija u SOA-i.

Istaknuo je što točno prijeti Europi, a potom je prokomentirao optužbe koje je izrekao na račun SOA-e Nikola Grmoja oko zaštite Davora Franića i Pave Vujnovca.

“Promjena kompletne europske slike. Ulazak velikog broja migranata, terorizam, ekstremizam… Ali SOA je tome dorasla. Ima mogućnosti, znanja, ima kadar, ima sjajnu suradnju sa službama u okruženju. Što se Grmoje tiče, to što je rekao bi zahtijevalo sastanak Savjeta za nacionalnu sigurnost. Iznio je jako teške optužbe i to bi trebalo provjeriti. I onda kazniti one koje se proziva, ako je istina što iznosi. Ili kazniti one koji to neutemeljno šire. Uvijek sam se zalagao za kontrolu službe, od najviših prema nižim pozicija, kao i za kažnjavanje onih koji za milimetar prođu crvenu crtu na nezakonitu stranu. To je potrebno napraviti za one koji pošteno i odgovorno rade svoj posao”, zaključio je Ante Letica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković: U prosvjede seljaka se uključili pripadnici ekstremističke skupine Šeks za N1 komentirao prijavu Karoline Vidović Krišto: “To je njena izmišljotina. Laž, laž i laž!” “Čestitam premijeru Plenkoviću, šampionu korupcije među svim premijerima Europske unije”