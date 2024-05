Stiže nevrijeme, doći će do razvoja jakih oluja

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Frontalni poremečaji s Atlantika premještaju se nad sjeverom Europe prema istoku. Nad Sredozemnim morem je polje sniženog tlaka koje se proteže od Gibraltara do Crnog mora. Nastavlja se pritjecanje toplog zraka sa sjeverne Afrike koji se nad sredozemljem puni vlagom i kao nestabilna vlažna zračna masa dolazi nad naše krajeve. Nad sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom razvija se ciklona a s njom povezane frontalne zone premještju se u valovima sa sjevernog Jadrana prema unutrašnjosti.

Danas će vrijeme biti oblačno uz pljuskove, grmljavinu i udare vjetra.

Na srednjem i južnom Jadranu te u Slavoniji i Baranji grmlljavinu prognoziramo u poslijepodne. Nad planinama središnje Bosne doći će do jakog razvoja grmljavinskih oluja koje će se poslijepodne brzo premještati nad međurječje Save i Drave. Uz olujne udare vjetra i obilne oborine moguća je tuča osobito u okolici Požege i Slavonskg Broda te u Baranji. Na Jadranu će puhati jako, a na jugu Dalmacije olujno jugo koje će u drugom dijelu dana oslabiti i okrenuti na lebić. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26C a u Slavoniji i Baranji i do 27C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Treba li vrt zalijevati ujutro ili navečer? Stručnjakinja kaže: “Oko toga nema nikakve rasprave” Savjet vrtlara za bolji urod rajčice: Napravite ovo i nećete znati što s toliko plodova