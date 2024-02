Uživajte u sunčanom vikendu jer dolazi kiša za veći dio Hrvatske

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Polje visokog tlaka nad sredozemnim morem je postojano, a frontalni poremećaji premještaju se nad sjevernom i srednjom Europom. Manja količina nestabilnog i vlažnog oceanskog zraka, čija se glavnina nalazi sjeverno od Alpa, djelovat će na vrijeme u našim sjevernim i istočnim krajevima, unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.

Meteoalarm upozorava na olujan vjetar, evo kad je moguća kiša Priželjkujete povratak zime? Nastavak veljače mogao bi vas iznenaditi

Vrijeme će danas na Jadranu, i uz Jadran, biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povećane naoblake bit će u Gorskom kotaru i Lici gdje je potkraj dana moguća i slaba kiša. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Topla i suha bura podno Velebita na trenutke će biti i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 12 do 15, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 15 do 20 stupnjeva.

U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro naoblačenje sa zapada, prestanak bure i slaba kišu na sjevernom Jadranu označit će promjenu vremena. U ponedjeljak će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, s poslijepodnevnom slabom kišom u Lici, Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu.

Na srednjem i južnom Jadranu te u istočnim krajevima unutrašnjosti prevladavat će sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10, a najviše dnevne od 11 do 16 stupnjeva.

Idući tjedan započet će uz manji pad temperature zraka i slabu buru na Jadranu. Prvi dio tjedna promjenljivo oblačno uz brze izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Od sredine tjedna zapuhat će jugo i jugozapadnjak uz povečanu naoblaku i kišu. Na Jadranu i u planinama zaobalja moguće su veće količine oborine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prevrtljiva veljača: Stižu olujan vjetar, grmljavina, obilna kiša Zašto je hodanje dobro? Postoji 5 ključnih razloga, a jedan je posebno bitan za zdravlje