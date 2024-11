Nastavlja se naoblaka: Lokalno mogući pljuskovi, a ponegdje i snijeg

Podijeli :

Danas nas očekuje uglavnom oblačno vrijeme s povremenim padalinama u južnim krajevima.

Kiša će biti slabog intenziteta, a u višim predjelima moguće je povremeno i miješanje kiše sa snijegom ili susnježicom. Tijekom poslijepodneva očekuje se postupno razvedravanje sa zapada, dok će na Jadranu sunčana razdoblja doći nešto ranije.

Rusko-sibirska anticiklona pomiče se prema zapadu: Sredozemlje se priprema za nalet hladnoće

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati bura, koja će biti umjerena do jaka. Podno Velebita se očekuju olujni, a povremeno i orkanski udari bure. Temperature će u jutarnjim satima iznositi između -1 i 4 °C na kopnu, te od 5 do 10 °C na obali. Najviše dnevne temperature dosegnut će između 3 i 7 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti nešto ugodnije, između 11 i 16 °C.

Prema riječima prognostičara Krunoslava Mikeca iz DHMZ-a, danas će u zagrebačkom području prevladavati oblačno vrijeme bez značajnijih oborina. Međutim, lokalno je moguća slaba kiša, a u višim dijelovima grada može pasti i poneka pahulja snijega.

Istočna Hrvatska

Oblačno, a lokalno može pasti slaba kiša. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka između 2 i 6 °C.

Središnja Hrvatska

Ujutro tmurno i oblačno, a od sredine dana te osobito prema večeri sa zapada postupno smanjenje naoblake. Vjetar do umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda od 2 do 6 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno, uglavnom u Gorskom kotaru i na sjeveru Like mjestimice slaba oborina na granici kiše i snijega. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka većinom između 0 i 5 °C

Istra

Promjenljivo oblačno, a sredinom dana postupno smanjenje naoblake. Puhat će umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna bura, a navečer i u noći će slabjeti. More malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 6 °C, u unutrašnjosti Istre od -1 do 3 °C, najviša dnevna od 10 do 12 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno oblačno i vjetrovito. Poslijepodne postupno smanjenje naoblake, najprije u Istri. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima. Najniža temperatura zraka od 3 do 7, u unutrašnjosti Istre oko 1 °C. Najviša dnevna između 9 i 14 °C.

Dalmacija

Pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom prema jugu i otocima. Puhat će umjerena do jaka bura, a prema jugu ujutro prolazno do umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 6 i 11, u unutrašnjosti i malo niža. Najviša uglavnom od 10 do 15 °C.

