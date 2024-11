Studija: Rani znak demencije možda vas drži budnima noću

Podijeli :

Ljudi trećinu života provedu spavajući, što znači da prosječna osoba s prosječnim životnim vijekom od 73 godine, provede sanjajući.

Studija iz 2022. pokazala je da naši snovi mogu otkriti iznenađujuću količinu informacija o zdravlju našeg mozga.

Točnije, pokazalo je da česti loši snovi i noćne more – lošni snovi zbog kojih se budite tijekom noći – tijekom srednje ili starije dobi mogu biti povezani s povećanim rizikom od razvoja demencije, prenosi ScienceAlert.

Snovi i demencija

Studija je analizirala tri velike američke studije o zdravlju i starenju. Među njima je bilo više od 600 osoba u dobi od 35 do 64 godine te 2600 osoba u dobi od 79 i više godina.

Nitko od sudionika na početku studije nije imao demenciju te su praćeni u prosjeku devet godina kad je riječ o skupini srednje dobi, odnosno pet godina kad je riječ o starijim sudionicima. Svi su sudionici na početku studije ispunili upitnik vezan uz snove.

Simptomi demencije koji se mogu pojaviti u očima prije gubitka pamćenja

Studija je pokazala da su sudionici koji su svaki tjedan imali noćne more imali četiri puta veću vjerojatnost da će doživjeti kognitivni pad (prethodnik demencije) tijekom sljedećeg desetljeća, dok su stariji sudionici imali dvostruko veću vjerojatnost da će im se dijagnosticirati demencija.

Pokazalo se i da je veza između noćnih mora i demencije u budućnosti bila mnogo jača za muškarce nego za žene. Primjerice, stariji muškarci koji su svaki tjedan imali noćne more imali su pet puta veću vjerojatnost da će razviti demenciju u usporedbi sa starijim muškarcima koji nisu imali loše snove. Kod žena je pak povećanje rizika bilo samo 41 posto.

Rezultati studije sugeriraju da bi česte noćne more mogle biti jedan od najranijih znakova demencije, koji može prethoditi razvoju problema s pamćenjem i razmišljanjem nekoliko godina ili čak desetljeća – osobito kod muškaraca. Alternativna teorija je da bi učestali loši snovi i noćne more mogle biti uzrok demencije.

No, u svakom sluačju, glavna implikacija studije ostaje ista, a to je da učestali i redoviti loši sni i noćne more tijekom srednje i starije dobi može biti povezano s povećanim rizikom od razvoja demencije kasnije u životu.

