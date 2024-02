Što se događa s tijelom ako svaki dan uzimate vitamin C?

Podijeli :

Vitamin C je ključni nutrijent i antioksidans koji pomaže u proizvodnji spojeva koji podržavaju različite tjelesne funkcije. Istražili smo možete li imati koristi od redovnog uzimanja vitamina, jača li stvarno imunološki sustav i može li ga se konzumirati previše.

Što je vitamin C?

Vitamin C ili L-askorbinska kiselina je vitamin topiv u vodi prirodno prisutan u hrani. Iako većina sisavaca može proizvoditi vitamin C u svojim tijelima bez problema, ljudi ga moraju unositi prehranom. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, preporučeni unos vitamina C za osobe starije od 19 godina je 90 miligrama za muškarce i 75 mg za žene, piše EatingWell.

Vitamin C u hrani

Vitamin C nalazi se u velikom broju namirnica, a mnoge od njih imaju više vitamina C nego naranča.

Neki izvori vitamina C su:

Voće kao što su limun, limeta, grejp

Tropsko voće kao što su ananas, guava, papaja

Kivi

Jagode

Rajčice

Povrće poput brokule, prokulice, kelja, kupusa

Paprike

Krumpir

Nedostatak vitamina C

Većina ljudi dovoljno unosi vitamin C jer mnogi konzumiraju hranu koja je prirodno bogata vitaminom C. Ipak, drugima će možda trebati dodatna konzumacija.

Simptomi nedostatka vitamina C uključuju:

Gubitak zuba

Krvarenje desni

Slabost mišića

Sporo zacjeljivanje rana

Anemija

Gubitak težine

Hiperkeratoza (zadebljanje vanjskog sloja kože)

Artralgija (ukočeni zglobovi)

Prednosti

Može ojačati vaš imunološki sustav

Znamo da koža treba normalne razine vitamina C kako bi održala zdravu barijeru te kako bi spriječila ulazak štetnih patogena u tijelo. Vitamin C također je prisutan u imunološkim stanicama, pa je njegova konzumacija za vas ključna. Manjak vitamina C može vas učiniti osjetljivijima na bolesti.

Može poboljšati razinu željeza

Nedostatak željeza je najčešći nedostatak mikronutrijenata. Najrizičnije populacije su dojenčad, mala djeca, trudnice i žene reproduktivne dobi. CDC preporučuje poboljšanje apsorpcije željeza konzumacijom hrane bogate željezom i hrane bogatom vitaminom C, poput mandarina sa zelenom salatom.

Je li sigurno uzimati dodatke vitamina C svaki dan?

Vitamin C može biti siguran za svakodnevnu konzumaciju; međutim, korisno je znati da potrebe možete zadovoljiti jedući hranu bogatu vitaminom C. Na primjer, pola zdjelice kivija ima 134 mg vitamina C. Prije uzimanja bilo kakvih novih dodataka, najbolje je razgovarati sa svojim liječnikom.

