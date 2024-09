Za nekoliko regija upaljen narančasti alarm zbog nevremena

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Novi tjedan donosi kišu, pljuskove i grmljavinu.

U ponedjeljak nas čeka umjero i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Objavljena velika prognoza za zimu: Evo kada možemo očekivati prve pahulje

Na Jadranu i predjelima uz njega, bit će i olujnog nevremena, dok će se temperatura ujutro kretati od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.

Mjestimice će biti obilnije oborine, a lokalno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, popodne će okretati na sjeveroistočni i sjeverozapadni.

Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer buru. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 °C.

Narančasti meteoalarm upaljen je za Riječku, Gospićku i Kninsku regiju te Srednju i Južnu Dalmaciju.

Što se nastavka tjedna tiče, na jugu će u prvom dijelu utorka biti pljuskova i grmljavine, dok će na zapadu zemlje biti pretežito sunčano.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U gulaš uvijek dodajte ovu namirnicu: Meso se samo razdvaja, a ukus safta je vrhunski Pet iznenađujućih stvari koje se događaju ženama u menopauzi