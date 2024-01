Žuto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku: Očekujte snijeg, kišu, vjetar i poledicu

Podijeli :

Marko Prpić/Pixsell

Žuto upozorenje koje predstavlja potencijalno opasno vrijeme izdano je za većinski dio Hrvatske za utorak.

U ponedjeljak će u većini krajeva biti pretežno sunčano. Ujutro i dio prijepodneva u nizinama mjestimice magla, ponegdje moguće i dugotrajna. Poslijepodne sa sjeverozapada porast naoblake, a krajem dana i u noći slaba oborina.

Na Jadranu će mjestimice pasti malo kiše, a u unutrašnjosti oborina na granici snijega i kiše, koja se može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar većinom slab, od sredine dana ponegdje i umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, uz dugotrajnu maglu i niža, a na moru od 8 do 13 °C.

Sutra pak u prvome dijelu dana prolazno naoblačenje s mjestimičnom slabom oborinom, većinom kišom, a na kopnu je moguće i malo snijega. Ujutro se u unutrašnjosti oborina može smrzavati u dodiru s hladnim tlom.

Popodne sunčanije, tek rijetko na kopnu uz kratkotrajni pljusak. Slab do umjeren jugozapadni vjetar okretat će na zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu na umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -5 do 0, na moru od 3 do 7 °C. Najviša dnevna većinom između 5 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 °C, stoji na stranicama DHMZ-a.

