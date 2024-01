Puhovski prozvao Daliju Orešković: “Ne bi se smjela javljati u javnosti”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo komentirao je s Ilijom Jandrićem aktualne teme poput bijelog štrajka sudaca i državnih odvjetnika, izbor novog glavnog državnog odvjetnika kao i izmjene kaznenog zakona.

Govoreći o bijelom štrajku sudaca i državnih odvjetnika, kao i o oštroj poruci premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da se sad ništa neće mijenjati pa i da 10 godina odluče štrajkati, Žarko Puhovski je rekao:

“Našli smo se usred političke igre uoči izbora, obje strane sudjeluju pri čemu jedna strana to ne smije priznati. Za mene je načelno problem dvojak. Pravosuđe je najlošiji dio javnog servisa u ovoj zajednici, od svega su lošiji i oni o tome ne vode računa nego traže veće plaće. Drugo, obećali su nam masovnu povredu ljudskih prava – pravo na pravično suđenje uključuje pravo na suđenje u razumnom roku, sad će to biti dodatno oštećeno, o tome se ne razgovara. Treće, polemika u kojoj Radovan Dobronić govori na nedopustiv način da je današnja situacija diobe vlasti gora nego u vrijeme Franje Tuđmana. U vrijeme Tuđmana je postojalo Vijeće obrane nacionalne sigurnosti i to se navodi kao školski primjer ukidanja diobe vlasti, Tuđman je ukinuo diobu vlasti. Uspoređivati Plenkovića s njim je reklama za Plenkovića. S druge strane, Dobronić to može reći jer je tad bio niži funkcionar u Tuđmanovoj vlasti i tad je 1996. izabran na sudu kad su ljudi direktno po političkom nalogu vodili sudstvo i kad su desetine ljudi istjerani sa sudova jer su bili Srpkinje ili Srbi.”

Istaknuo je da neovisnost sudstva znači neovisnost sudaca i sutkinja, ne neovisnost sustava. “Po čemu bi meni bilo manje važno da mi liječnik bude manje plaćen od sudaca”, pita.

Plenković je napravio veliku grešku, dodaje Puhovski i objašnjava: “Uoči izbora si je natovario uvođenje reda u sve plaće u sustavu. U Njemačkoj su to radili šezdesetih i dugo je trajalo. To se nikako ne može riješiti do izbora čak i da su u rujnu. Navalili su si na glavu što nisu trebali, to je taktička greška, taktička i principijelna jer se sad pojavljuje kao opći poslodavac i svi idu na njega. Preveliki zalogaj su uzeli, oni ne žele plaćati jednaki rad nego istu funkciju.”

“Najbolje bi bilo ponoviti natječaj za glavnog državnog odvjetnika”

Komentirajući izbor novog glavnog državnog odvjetnika i dvostruko saslušanje Puhovski je istaknuo da je to bilo nepotrebno i rekao:

“Saslušanjem smo svašta doznali, izvrdavanja neistina, neki su dočekani na nož kao Turudić, neki na tupi nož. Mislim da Vlada ima elegantnu mogućnost iz 4. stavka tog zakona šutjeti 15 dana da se izbori moraju ponoviti. Mislim da bi u ovoj situaciji to bila najbolja mogućnost. U ovoj situaciji nitko ne može biti dobar. Pravno najviše kvalifikacija ima Turudić, ali ima i niz situacija i nepotrebnih sukoba, zamjenik glavne državne odvjetnice je rekao da misli da se USKOK ne bi trebao baviti državnim odvjetnicima.”

“Na stupu srama će biti ljudi koji to ne zaslužuju”

Govoreći o izmjeni Kaznenog zakona, uvođenju femicida i kažnjavanju curenje informacija iz istraga, Puhovski je napomenuo da je to klasična manipulacija koju rade sve vlade. “Mislim da su obje stvari pogrešne. Da priča o femicidu nije potrebno rješavanje problema jer ne rješava problem. Kad govorimo o lex AP-u, prijedlog zakona nije puno drugačiji od zakona drugih država, ali naša je situacija drugačija”, rekao je Puhovski i dodao govoreći o udaru na slobodu medija:

“Ne pomaže slobodi medija, najblaže rečeno. Ne mislim da je sloboda medija najvažnija stvar na svijetu, važno je razmatrati što mediji rade. Bitno je da u našim okolnostima to im drugo značenje. Kad je počelo višestranačje kod nas, rekao sam da Hrvatska ima bolji izborni zakon od Velike Britanije ili SAD-a, ali naši izbori nisu pošteniji. Zbog političke kulture kod nas to nije tako funkcioniralo. Ovaj zakon daje jasnu poruku da smo odlučili zaštititi nekoga na vlasti, a ne nekoga u javnosti. Mislim da su skandalozne stvari izlazile koje nisu trebale izlaziti. Oni u ime zaštite privatnosti uništavaju mogućnost da se dovede na stup srama netko tko je to zaslužio. Cijena toga je da će biti na stupu srama ljudi koji to ne zaslužuju, to je doista nepravdeno.”

Dotaknuo se i reakcije predsjednika Republike na lex AP koji je rekao da će pomilovati svakoga tko bude osuđen po ovom zakonu. No, puno ga je više zasmetao loš njemački Dalije Orešković u Saboru:

“Pitanje je hoće li Zoran Milanović dobiti drugi mandat. Pogodio me moment u raspravi u Saboru kad se javila Dalija Orešković i na neviđeno primitivan način usporedivši Plenkovića s Hitlerom što je neukusno i pretjerivanje, ali ona se digla i netko tko ne može elementarnu jednu riječ njemačkog jezika reći, ne bi se smio u javnosti pogotovo u Saboru javljati. Tko bi, tko intelektualno drži do sebe, mogao glasati za stranku čija zastupnica ne može reći jednu njemačku riječ, a pravi se da govori njemački. To je takva sramota. Ona ne zna što je totalitarizam. Čim možete javno reći da je to totalitarizam, totalitarizma nema. Smeta me taj intelektualni primitivizam, pokušaj da se u Saboru govori strane jezike. To je reklama za Plenkovića.”

“Vojna obuka je tema u cijeloj Europi”

Komentirajući moguće uvođenje vojne obuke u obliku tečaja, Puhovski je rekao: “To je tema u Europi. Ta tema slijedi iz histerije u EU-u koja je zavladala jer postoji šansa za Trumpovu pobjedu. EU nije u stanju sam podržati Ukrajinu u ratu. Drugo, uvjeren sam da nema dovoljno novca za to. Treće, to dovodi do militarizacije društva što mi se ne sviđa. Nešto treba napraviti jer to rade i druge države. Kad te teme krenu, ne može ih se više zaustaviti. Tu ima puno loših stvari, jedna je dobra – to je jedina prava civilna kontrola vojske. Treba reći i cijenu. Cijena je militarizacija društva. Oporba ne želi reći da je cijena za kontrolu korumpiranih funkiconara u povredi prava na privatnost.”

