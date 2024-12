Addisonova bolest: Tri su vrste ovog problema, a ako se ne liječi – može biti smrtonosan

Podijeli :

Addisonova bolest nastaje kada nadbubrežne žlijezde ne proizvode dovoljno hormona važnih za normalnu tjelesnu funkciju. Postoje tri vrste ove bolesti, a simptomi se pojavljuju postepeno i gotovo neprimjetno.

Addisonova bolest, koja se još naziva i adrenalna insuficijencija, bolest je koja se javlja kada nadbubrežne žlijezde ne proizvode dovoljno određenih hormona.

Kod Addisonove bolesti, nadbubrežne žlijezde proizvode premalo kortizola ili pak premalo hormona aldosterona.

Kortizol je važan jer kontrolira tjelesnu reakciju na stresne situacije, a aldosteron pomaže u regulaciji natrija i kalija u krvi.

Tko je u riziku od pojave Addisonove bolesti?

Addisonova bolest se može pojaviti kod svake osobe, ali u puno su većem riziku osobe koje:

– imaju rak

– piju lijekove za razrjeđivanje krvi

– imaju kronične infekcije poput tuberkuloze

– su odstranile bilo koji dio nadbubrežne žlijezde

– imaju autoimunu bolest poput dijabetesa tipa 1 ili Gravesove bolesti

Simptomi Addisonove bolest

Simptomi Addisonove bolesti se pojavljuju postepeno i gotovo pa neprimjetno i to kroz razdoblje od nekoliko mjeseci.

No, iako se simptomi razvijaju prilično sporo, vrlo stresna situacija poput ozljede ili neke druge bolesti ih može značajno naglasiti.

Neki od simptoma Addisonove bolesti su:

– slabost u mišićima

– kronični umor

– tamnjenje kože

– smanjeni apetit i gubitak na težini

– nizak krvni tlak i niska razina šećera u krvi

– mučnina i povraćanje

– velika želja za soli, odnosno slanom hranom

Osim navedenih simptoma, osobe s Addisonovom bolesti mogu iskusiti i simptome kao što su iritabilnost i depresija, kao i poremećaje sa spavanjem.

Ako bolest dugo prođe nezamijećena i ne liječi se, simptomi vrlo brzo mogu uznapredovati i dovesti do halucinacija, deliričnih situacija, uznemirenosti, gubitka svijesti i slično.

Vrste Addisonove bolesti

Addisonova bolest klasificira se u tri vrste – primarna adrenalna insuficijencija, sekundarna adrenalna insuficijencija i tercijarna adrenalna insuficijencija.

Kako bi se bolest mogla tretirati na ispravan način, važno je znati o kojoj se vrsti radi.

1. Primarna adrenalna insuficijencija

Primarna adrenalna insuficijencija nastaje kada su nadbubrežne žlijezde toliko oštećene da više ne mogu proizvoditi hormone.

Kortizol: Hormon stresa koji uništava tijelo, evo kako ga najbolje regulirati

Ova je vrsta Addisonove bolesti najčešće uzrokovana napadom imunološkog sustava (misleći da su bubrezi virus ili bakterija) na nadbubrežne žlijezde te se zbog toga i naziva autoimunom bolesti.

Primarnu adrenalnu insuficijenciju još mogu uzrokovati i infekcije, rak ili tumori, određeni lijekovi za razrjeđivanje krvi.

2. Sekundarna adrenalna insuficijencija

Sekundarna adrenalna insuficijencija nastaje kada hipofiza ne proizvodi dovoljno adrenokortikotropnog hormona (ACHT) čija je dužnost da nadbubrežnim žlijezdama šalje signale kada trebaju ispuštati hormone.

Sekundarnu adrenalnu insuficijenciju mogu uzorkovati: tumori, lijekovi, genetika i velike ozljede mozga.

3. Tercijarna adrenalna insuficijencija

Tercijarna adrenalna insuficijencija potiče iz hipotalamusa (središnji dio živčanog sustava, blizu hipofize).

Prsna žlijezda: Ovo su tri najčešće bolesti koje zahvaćaju ovaj važan organ

Naime, u normalnoj funkciji hipotalamus hipofizi šalje oslobađajući hormon kortikotropin i tako ju potiče da ispušta ACHT.

No, ako hipotalamus ne proizvede dovoljno kortikotropina, niti hipofiza ne može proizvesti dovoljno ACHT-a koji bi potom potaknuli rad nadbubrežnih žlijezda.

Tercijarna adrenalna insuficijencija je najčešće uzrokovana naglim prestankom uzimanja kortikosteroida nakon dugogodišnje upotrebe.

Liječenje Addisonove bolesti

Liječenje Addisonove bolesti ovisi o njenoj vrsti odnosno razlogu zašto se pojavila. Najčešće se liječi lijekovima koji reguliraju nadbubrežne žlijezde.

Disfunkcija Meibomovih žlijezda: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj problem?

No, ako Addisonova bolest previše uznapreduje bez liječenja, može doći do adrenalne krize koja je opasna po život pa će liječnik, ako do toga dođe, prvo liječiti simptome adrenalne krize, a potom, kada se stanje smiri, nastaviti s daljnjim liječenjem.

Kod održavanja idealnog stanja kod Addisonove bolesti, važno je pripaziti i na prehranu. Stoga se preporuča redovit unos vode, povećanje unosa glukoze te izbjegavanje visoko procesuirane hrane.

Kod nekih će osoba također biti potrebni i suplementi kalcij i vitamina D kako bi se izbjegla osteoporoza.

Zaključak

Addisonova bolest javlja se kada nadbubrežne žlijezde ne proizvode dovoljno hormona kortizola ili aldosterona.

Upala parotidne žlijezde: Uzrok, simptomi i kako se liječi ovaj opasan problem?

Simptomi Addisonove bolesti se pojavljuju postepeno i gotovo pa neprimjetno i to kroz razdoblje od nekoliko mjesec, a uključuju: slabost u mišićima, kronični umor, tamnjenje kože, gubitak na težini, nizak krvni tlak i druge.

Postoje tri vrste Addisonove bolesti.

Upravo prema navedenim vrstama ove bolesti se odvija i njeno liječenje.

