Iako u posljednjim godinama smrtnost od tuberkuloze pada, i dalje se smatra kritičnom i opasnom kroničnom bolešću koja je vrlo zarazna. U svijetu je prosječno oko 10 milijuna oboljelih godišnje, a oko milijun oboljelih čine djeca.

Tuberkuloza je kronična i zarazna bolest koju uzrokuje bakterija te najčešće napada pluća. Liječenje tuberkuloze je moguće, no ono je dugotrajno i po nekoliko mjeseci. Ako se tuberkuloza ne liječi, može doći do velikih i teških posljedica za zdravlje i smrtnog ishoda.

Riječ je o progresivnoj infekciji koja je vodeći zarazni uzrok smrti i obolijevanja kod odraslih u svijetu. Godišnje od nje umire oko dva milijuna ljudi.

Što je tuberkuloza?

Izraz tuberkuloza označava kroničnu, progresivnu infekciju koja najprije i najčešće zahvaća pluća. Iako se najčešće pojavljuje na plućima, može zahvatiti bilo koji organ – kožu, zglobove, limfne čvorove, probavni sustav, mokraćni sustav, mozak ili genitalni sustav. Tuberkulozu uzrokuje ju bacil tuberkuloze Mycobacterium tuberculosis, i to je najčešći uzrok.

Za otkriće ove bakterije je Robert Koch dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Otkrio ga je 1882. godine, ali ostaci kostura pokazuju da je ovo bolest od koje ljudi obolijevaju od pamtivijeka, još od stare Grčke. Postoje čak i dokazi da su tuberkulozne promjene pronađene na egipatskim mumijama.

Postoji nekoliko oblika tuberkuloze. Oblik M. africanum koji se pojavljuje u zemljama zapadne Afrike, piše Zavod za javno zdravstvo. Oblik tuberkuloze M. bovis uzrokuje bolest koja se može prenijeti na čovjeka putem mlijeka. Ovaj oblik i način zaraze je iznimno rijedak. Najveći broj oboljelih, njih dvije trećine je iz država na području Afrike i Azije.

Broj oboljelih od tuberkuloze u Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko desetljeća bila u padu. Međutim, u 2022. godini je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je u posljednjih godinu dana zabilježen intenzivan porast oboljelih.

Simptomi tuberkuloze

Među znakovima bolesti su uobičajeni simptomi upale no u slučaju tuberkuloze traju duže od tri tjedna.

U početku bacili stvaraju primarnu infekciju, a nakon toga slijedi “uspavano” stanje sa smanjenim simptomima. Nakon toga, u nekim slučajevima, nastupa aktivna bolest. Tuberkuloza nije zarazna u početnom i uspavanom, latentnom, razdoblju.

Tuberkuloza se obično ugnijezdi samo na jednom mjestu, najčešće su to donji dijelovi pluća. Tada se bacili razmnožavaju i tako dolazi do upale pluća. U prvim tjednima infekcije može doći do prelaska zaraze u limfne čvorove, ali i u bilo koji dio tijela.

Simptomi tuberkuloze se ne moraju pojavljivati u ovom periodu jer imunološki sustav u najvećem broju slučajeva potiskuje umnožavanje bacila prije nego se simptomi uopće pojave. Upala se može povući, no bacili u tom materijalu mogu ostati godinama. Jedino je upitno hoće li se aktivirati i izazvati simptome ili će biti u uspavanom stanju.

Ako se simptomi pojave, dolazi do akutne bolesti, no obično je samo situacija da se osoba ne osjeća dobro. Mogu se pojaviti ovi specifični simptomi tuberkuloze:

– dugotrajni kašalj koji traje duže od tri tjedna; u početku malo pa s vremenom jače produktivan

– smanjenje želje za hranom, potpuni gubitak apetita

– neobjašnjivo mršavljenje

– pojačano znojenje, posebice noću

– umor u cijelom tijelu i opća slabost

– bol u prsima

– krv u iskašljaju

– povišena tjelesna temperatura

– tresavica

Ovi se simptomi pojavljuju tek kod oko 10 posto bolesnika. Više od polovice bolesnika koji razviju simptome, oni se pojavljuju u prve dvije godine nakon infekcije, no do reaktivacije može doći i desetljećima nakon zaraze.

U većem riziku od razvijanja tuberkuloze su osobe slabijeg imuniteta, osobito osobe inicirane HIV-om, osobe koje koriste neke imunosupresivne lijekove poput kortikosteroida, osobe pod stresom, one koje imaju dijabetes, tumor glave i vrata, adolescenti te osobe starije životne dobi.

Tijek tuberkuloze jako je različit kod bolesnika te ovisi o uzročniku i imunitetu osobe.

Kako se prenosi tuberkuloza?

U periodu zaraze i latentnosti (uspavanosti) tuberkuloza nije prijenosna, već je zarazna u aktivnom obliku.

Ovo znači da ako osoba ima jasne simptome koji najčešće uključuju kašalj i u iskašljaju ima tuberkulozne mikrobakterije. Ove se bakterije mogu prenijeti na drugu osobu kašljanjem, kihanjem ili govorom. Prijenos je moguć na bliske kontakte, one koji su bili u svakodnevnom kontaktu kao što su članovi obitelji, partneri, kolege na poslu i slično. Način prijenosa zaraze je i dugotrajni boravak s oboljelom osobom u istoj prostoriji.

Bolesnici koji nemaju uzročnike u iskašljaju nisu zarazni za okolinu, no moraju se liječiti. Cilj je izbjeći rizik od daljnjeg širenja tuberkuloze na druge organe.

Bolesnici koji nemaju plućnu tuberkulozu u pravilu nisu zarazni.

Liječenje tuberkuloze

Da bi se utvrdila bolest provodi se analiza iskašljaja, rendgensko snimanje pluća i kožni PPD test. Tuberkuloza se liječi odmah i dugotrajno, barem šest mjeseci i to kombinacijom nekoliko različitih lijekova.

U početku se, prva dva mjeseca, uzimaju četiri lijeka u odgovarajućim dozama, nakon toga po dva različita lijeka. Ovi lijekovi mogu izazvati nuspojave poput:

– nesanice

– obojena mokraća

– vrtoglavica

– osjećaj slabosti

– bolovi u zglobovima

Lijekovi za tuberkulozu se moraju uzimati redovno te je nužno da se često i redovno odlazi na liječničke kontrole prema uputama. Ako se provede odgovarajuće liječenje čak i kod imunokompetentnih bolesnika može doći do zacjeljivanja. Unatoč tome, tuberkuloza uzrokuje smrt kod oko 10 posto slučajeva. Najčešće se radi o bolesnicima koji su zbog drugih razloga oslabljeni.

Većina se bolesnika može liječiti kod kuće te moraju paziti da ne šire bolest na druge.

Iskustva bolesnika s tuberkulozom

Tuberkuloza se drugačije pojavljuje i ima različit tijek kod bolesnika. U nastavku donosimo nekoliko iskustava bolesnika s tuberkulozom. Ovo je napisala Kristina za Cybermed.hr.

"Imam 30 godina, preboljela sam tuberkulozu 1993. godine. Liječila sam se 9 mjeseci a nakon 12 mjeseci mi je nalaz bio uredan, ostali su samo ožiljci. Danas se osjećam dobro", rekla je.

“Imam 30 godina, preboljela sam tuberkulozu 1993. godine. Liječila sam se 9 mjeseci a nakon 12 mjeseci mi je nalaz bio uredan, ostali su samo ožiljci. Danas se osjećam dobro”, rekla je.

Jedna korisnica je za Forum.hr napisala sljedeće:

“Ja nisam imala krvavi iskašljaj, valjda sam na vrijeme došla ali neka te to ne brine jer imaju za sve lijek. Ja sam kašljala jako puno, ali nekako bez veze, suho. I svašta nešto se događalo i imunitet mi je pao, izgubila sam apetit i bila sam slaba, ali nisam primijetila. Samo sam par dana imala temperaturu, možda 2 -3 dana, a inače sam bila ok. I nikad prije nisam bila bolesna niti gripozna niti virozna i onda je došla tuberkuloza… Ali ima lijeka, samo se pridržavaj – odmor, prehrana, zrak, ne pušiti ako pušiš i nabildaj imunitet prirodnim boosterima. Bitno je da svim snagama djeluješ na bildanje imuniteta jer zbog njegovog pada smo se razboljeli”, zaključila je.

