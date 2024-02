Čudne stvari koje se muškarcima mogu dogoditi tijekom seksa

Podijeli :

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Postoje brojni stereotipi koji okružuju muškarce i seks, od glasina da o seksu razmišljaju svakih sedam sekundi do ideje da je sve što traže fizička veza. Međutim, postoje brojni dokazi koji dokazuju da je odnos muškaraca prema seksu daleko dublji nego što većina ljudi misli.

Studija iz 2011. koju je provelo Sveučilište Ohio State otkrila je da muškarci zapravo razmišljaju o seksu u prosjeku 19 puta dnevno, što je daleko rjeđe nego što sugerira spomenuta glasina. Osim toga, studija iz 2017. objavljena u Journal of Sex Research pokazala je da je jedna od stvari koja najviše koči seksualnu želju muškaraca nedostatak emocionalne veze, piše Health Digest.

Imajući ovu informaciju na umu, jasno je da postoji mnogo pretpostavki o muškarcima i seksu koje bi mogle biti pogrešne. Od problema s erekcijom do plakanja tijekom i nakon seksa, postoje brojni problemi s kojima se muškarci suočavaju u spavaćoj sobi, a o kojima se ili ne govori ili nisu toliko poznati.

Začepljenje

Koliko god bizarno zvučalo, seks vam u nekim slučajevima zapravo može začepiti nos. Stanje poznato kao rinitis medenog mjeseca je alergijska reakcija koja se javlja tijekom seksualnog uzbuđenja. Osobe s ovim stanjem mogu iskusiti sve, od curenja nosa do začepljenosti, kihanja i iritacije nosa kao rezultat seksualne aktivnosti.

To može uključivati povećani protok krvi zbog seksualnog uzbuđenja (što se također može dogoditi u nosnim prolazima) ili oslobađanje histamina uzrokovano fizičkim i emocionalnim uzbuđenjem. Osim toga, studija iz 2002. objavljena u Journal of the Royal Society of Medicine primijetila je da je erektilno tkivo prisutno u nosnim školjkama, koje se mogu napuhati tijekom seksualne aktivnosti i uzrokovati rinitis. Metode liječenja mogu uključivati nazalne dekongestive ili antihistaminike koji se izdaju bez recepta. Ekstremni ili iscrpljujući slučajevi mogu zahtijevati intervenciju liječnika koji može propisati imunoterapiju alergenima.

Glavobolje

Kao što često ponavljani kliše kaže, glavobolja se često navodi kao razlog zašto jedan ili drugi partner nije zainteresiran za seks. Međutim, iznenadna glavobolja nakon orgazma, ili čak tijekom samog seksa, nešto je što se može dogoditi.

Od previše seksa do spavanja na krivoj strani, 10 razloga zbog kojih noću ne možete spavati

Bol može biti intenzivna ili pulsirajuća, a može se čak kretati s jedne strane glave na drugu. Duljina boli može varirati od osobe do osobe. U nekim slučajevima može se povući prilično brzo, dok drugi ljudi mogu osjetiti tupu, dugotrajnu bol koja može trajati nekoliko dana.

Prema studiji iz 2010. objavljenoj u British Journal of Medical Practitioners, približno jedan posto ljudi diljem svijeta ima glavobolje koje su povezane sa seksualnom aktivnošću, a stanje je tri do četiri puta češće kod muškaraca nego kod žena. Općenito, oni nisu razlog za zabrinutost; s tim u vezi, preporučuje se da se odmah obratite svom liječniku ako osjetite glavobolju tijekom ili nakon seksualne aktivnosti kako biste isključili bilo što ozbiljno.

Bolna ejakulacija

Bolni orgazam posljednja je stvar koju itko želi doživjeti tijekom seksa. Međutim, prema Medical News Today, do 10% muškaraca može imati bolove tijekom ejakulacije. Za muškarce koji pate od stanja poznatog kao prostatitis, taj broj može ići između 30% i 75%. Za one koji ga dožive, bolni orgazam mogu osjetiti u trenutku ejakulacije, kratko prije ili nakon što se dogodi, ili čak tijekom mokrenja neposredno nakon ejakulacije. U nekim slučajevima ova bol može trajati čak 24 sata nakon seksa.

Prema stručnjacima, ovo stanje može imati niz uzroka, uključujući prostatitis, ciste ili kamenje u ejakulacijskom kanalu, ili kao posljedica operacije, kao što je prostatektomija za liječenje raka prostate. Ako osjetite bol tijekom ejakulacije, važno je odmah posjetiti liječnika jer bi to mogao biti znak nečeg ozbiljnijeg, uključujući rak.

Plač

Nakon što ste se fizički i emocionalno povezali sa svojim partnerom, a da ne spominjemo samo seks, čini se da je teško zamisliti da biste se osjećali išta osim radosno. Međutim, mnogi muškarci (kao i žene) mogu proći kroz nešto što se naziva postkoitalni tristes (PCT). Može biti poznata i kao postkoitalna disforija, a može biti obilježena osjećajima tjeskobe, depresije, napadaja panike i, da, plača.

Studija iz 2018. objavljena u Journal of Sex and Marital Therapy otkrila je da je 41% profiliranih muškaraca iskusilo PCT u jednom ili drugom trenutku.

Može postojati niz uzroka za PCT, uključujući kliničku depresiju, potisnutu traumu ili emocionalne probleme koji isplivaju na površinu kao rezultat intenzivnih emocija izazvanih seksualnom aktivnošću. Mogli bi postojati i fizički uzroci, poput problema s mjehurom, koji bi mogli dovesti do PCT-a. Suradnja s liječnikom ili terapeutom može vam pomoći da dođete do korijena problema i potražite odgovarajuće liječenje.

Osjećaj bolesti

Koliko god se činilo iznenađujuće, studija iz 2020. u Urology Case Reports navodi da neki muškarci mogu doživjeti simptome kao što su zagušenje, umor, simptomi slični gripi i poteškoće s koncentracijom nakon ejakulacije. Ovo rijetko stanje poznato je kao sindrom post-orgazmičke bolesti (POIS), a prvi je put otkriveno 2002. godine. Simptomi mogu trajati od dva do sedam dana. Uzrok je bilo teško utvrditi, a neki stručnjaci ukazuju na mogući autoimuni poremećaj ili upalnu reakciju temeljenu na alergiji na sjemenu tekućinu.

ANKETA / Stručnjaci kažu da je odricanje od seksa u korizmi loše za zdravlje. Čega ste se vi odrekli?

O POIS-u se još uvijek ne zna mnogo, jer Journal of Rare Diseases and Treatment primjećuje da je u medicinskoj literaturi o samo oko 50 slučajeva napisano od otkrića stanja. Kao rezultat toga, ne postoji jedna konačna metoda liječenja. Liječenja su varirala od benzodiazepena preko prednizona do selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina. Ako počnete primjećivati simptome POIS-a, obratite se svom liječniku radi pravilne dijagnoze i mogućnosti liječenja.

Bol u penisu

Žene mogu doživjeti vaginalnu bol tijekom seksa, ali nije tako uobičajeno da muškarci također mogu patiti od boli u penisu. Može postojati niz uzroka za bolan seks kod muškaraca.

U nekim slučajevima to može biti jednostavno poput nedostatka odgovarajućeg podmazivanja, što se obično može riješiti tretmanima bez recepta. Ako vi i vaš partner često imate energičan seks ili dulje vrijeme, ponavljajući pokreti i intenzivna aktivnost također mogu opteretiti penis, što dovodi do boli i nelagode.

U ozbiljnim slučajevima, neki muškarci mogu razviti stanje poznato kao Peyroniejeva bolest, u kojem se ožiljno tkivo može nakupiti u penisu i uzrokovati zakrivljenost penisa i bolne erekcije. Ako krivulja postane prestroga, seks može učiniti bolnim ili čak nemogućim. Također može promijeniti izgled penisa ili dovesti do erektilne disfunkcije. Rano otkrivanje je ključno ako osjećate da možda imate Peyroniejevu bolest. Što ga brže možete pregledati i započeti s liječenjem, manji je rizik od razvoja ozbiljnijeg stanja.

Poteškoće s mokrenjem

Nagon za mokrenjem nakon seksa nije neuobičajen, kako za muškarce tako i za žene. Međutim, neki ljudi smatraju da je mokrenje nakon seksa pomalo težak zadatak. Poteškoće mogu uzrokovati nelagodu, pa čak i bol. Brojni su mogući uzroci, od nuspojava lijekova preko infekcije mokraćnog sustava do problema s prostatom.

Također možete osjetiti bolno mokrenje nakon seksa. To može biti uzrokovano stanjem poznatim kao uretritis ili upalom uretre. Uretritis se javlja kada se cijev koja vodi urin iz penisa upali zbog bakterijske infekcije. To se obično pripisuje spolno prenosivoj bolesti poput gonoreje ili klamidije. Herpes simplex virus također može biti uzrok, a stanje se često liječi antibioticima. Poteškoće s mokrenjem ili bolno mokrenje mogu biti nešto više od prolaznog problema ili mogu biti znak nečeg ozbiljnijeg. Važno je da ga vaš liječnik pregleda što je prije moguće.

Zašto je hodanje dobro? Postoji 5 ključnih razloga, a jedan je posebno bitan za zdravlje

Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija, nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije, nije nešto o čemu muškarci žele razgovarati ili čak razmišljati. Međutim, studija iz 2018. objavljena u Sexual Medicine procjenjuje da je trećina muškaraca pogođena ovim stanjem. A što su muškarci stariji, veća je vjerojatnost da će razviti erektilnu disfunkciju. Klinika Cleveland otkriva da više od 50% muškaraca između 40 i 70 godina može patiti od toga, a taj bi broj zapravo mogao biti veći, s obzirom na činjenicu da većina muškaraca o tome ne priča zbog neugodnosti.

Postoji niz čimbenika koji muškarcima mogu otežati postizanje erekcije. To uključuje probleme s prostatom, visoki krvni tlak, dijabetes te korištenje droga i alkohola. Također mogu biti psihološki uzroci na poslu, kao što su depresija, poteškoće s intimnošću i odnosima te opći nedostatak seksualnog znanja.

Srećom, postoje različiti tretmani za erektilnu disfunkciju. To uključuje oralne lijekove (kao što su Viagara ili Cialis), pumpe za penis ili penilne implantate. Vježbanje i savjetovanje također mogu pomoći kod stanja. Razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste odredili najbolji postupak za svoje probleme s erekcijom.

Preuranjena ejakulacija

Preuranjena ejakulacija događa se kada muškarac doživi orgazam prije nego što su on ili njegova partnerica spremni. Klinika Cleveland izvještava da se to često može dogoditi odmah nakon penetracije i može biti izvor neugodnosti za muškarce i izvor frustracije za njihove partnerice.

Do 40% muškaraca doživjet će preuranjenu ejakulaciju u nekom trenutku svog života. Može ga potaknuti nekoliko čimbenika, uključujući stres, tjeskobu i strah od seksualne izvedbe. Fiziološki uzroci također mogu doći u obzir, poput hormonalnih problema, niske razine serotonina ili čak posebno osjetljivog penisa.

Preuranjena ejakulacija nije razlog za brigu ako se događa rijetko ili je izolirani incident. Međutim, ako je to redovita pojava, događa se unutar samo nekoliko minuta od penetracije, tada biste trebali potražiti liječenje. Stručnjaci preporučuju različite opcije za liječenje ovog stanja, kao što su terapija i savjetovanje, kreme ili sprejevi za umrtvljivanje ili fizičke metode koje vi i vaš partner možete prakticirati kako biste odgodili ejakulaciju.

To uključuje metodu stiskanja, u kojoj vaš partner stišće vaš penis kada osjetite da ste blizu vrhunca, čineći vas svjesnijima osjeta i učeći odgoditi vaš orgazam. Postoji i stop-start metoda, u kojoj zaustavljate stimulaciju penisa kada osjetite da se orgazam približava, zatim počinjete iznova, zaustavljajući se i pokrećući tri puta prije nego što četvrti put dođete do vrhunca. Koju god metodu isprobali, uvijek biste to trebali činiti uz obostrani pristanak i razumijevanje između vas i vašeg partnera te odobrenje i preporuku vašeg liječnika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.