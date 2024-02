Ostojić o prosvjedu: “Neki stranački lideri bili su preeuforični, iznenadio ih je tako velik broj ljudi”

Podijeli :

Subotnji prosvjed oporbe na Markovu trgu u Zagrebu u ponedjeljak je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića komentirao zastupnik Kluba Socijaldemokrata (i dalje nije član stranke), bivši SDP-ovac Rajko Ostojić.

Ostojić kaže da nažalost nije bio u mogućnosti ići na subotnji prosvjed, ali ga je podržao.

“Skup je bio odličan, bilo je puno ljudi, dobro je organiziran. Poslao je poruke koje su vrlo važne. U biti, ovo je prvi prosvjed koji su, u pravom smislu riječi organizirale političke stranke. Svaka čast, good job!”, rekao je Ostojić.

I dalje nema službene brojke koliko se ljudi okupilo, one variraju sve do 10 tisuća koliko kažu neki od organizatora. Ostojić smatra da je prosvjed trebao biti na glavnom zagrebačkom trgu.

“Ne treba minorizirati, mislim da je skup uspio, šteta što nije bio na Jelačić placu. Vjerojatno bi se trg napunio, ne bi bilo usko i stisnuto, možda bi se malo raširilo. Vidjeli se i da su neki lideri stranaka bili preeuforični, njih je iznenadilo toliko ljudi. Loše je da su se poslije počeli svađati, trebali su to kulerski odraditi. Super je da je Peđa Grbin preuzeo iniicijativu, SDP je i dalje stožerna stranka, ponudio je ulazak svih koji žele u koaliciju, no i tu je plagijator. S time je krenuo Davorko Vidović sa Socijaldemokratima. Ovo može biti alibi poziv, ali dobro da je to učinio. Šteta da je gospođa Sandra Benčić odmah reagirala i dala mu košaricu”, komentirao je Ostojić.

Vidjet ćemo, kaže, što će biti ovaj tjedan.

“Ja se nadam… Rekao sam nekoliko puta da trebaju biti dva-tri velika bloka – centar, ljevica, desnica. Dobro bi bilo i da Most i Domovinski pokret idu zajedno. To je jedina šana da po D’Hondtovoj metodi bude pobjeda opozicije”, kazao je Ostojić.

