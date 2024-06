Dijetetičarka otkrila koje je piće najbolje za osnaživanje metabolizma

Podijeli :

Metabolički proces pomaže vam pretvoriti hranu i piće koje konzumirate u energiju, tako da briga o njemu može dovesti do više fizičke energije, gubitka težine i boljeg općeg zdravlja

Prema dijetetičarki Lauren Harris-Pincus najbolji napitak za ubrzavanje metabolizma je zeleni čaj, piše Eat This, Not That.

“Pijuckanje zelenog čaja navečer umjesto jedenja grickalici ili zamjena lattea za šalicu ledenog ili vrućeg zelenog čaja smanjit će vaš unos kalorija i pomoći vam da sagorite nekoliko dodatnih kalorija”, kaže Pincus.

“Zeleni čaj ima dvostruku svrhu. Ne samo da je pun antioksidansa i drugih zdravih fitokemikalija već ima blagodat ubrzavanja vašeg metabolizma”, pojašnjava Pincus.

Mnoge dobrobiti zelenog čaja za metabolizam potječu od njegovih katehina, snažnih antioksidansa koji pripadaju obitelji flavonoida za koje se zna da smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka.

Jedan od najjačih katehina u zelenom čaju je EGCC ili epigalokatehin galat. Prema izvješću objavljenom u The Journal of Research in Medical Sciences, EGCG ima sposobnost povećanja termogeneze, važnog dijela metabolizma u kojem se naša tijela zagrijavaju i sagorijevaju kalorije.

“Samo upamtite da će dodavanje puno šećera za zaslađivanje poništiti svrhu, pa radije probajte piti zelene čajeve s okusima poput nara ili borovnice koji će prirodno biti malo slađi od običnog zelenog čaja”, napominje Pincus.

