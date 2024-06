Tijelo vam šalje jasne signale: Ovo su znakovi koji upućuju da imate nezdravu prehranu

Podijeli :

Zdrava prehrana ključna je za naše opće dobro. Ne radi se samo o održavanju dobre tjelesne građe; ono što jedemo utječe na sve, od naše kose do našeg imunološkog sustava.

Ponekad nam tijelo daje signale da mu ne odgovara naša prehrana. Jedan od češćih znakova da imamo probleme u prehrani se može primjetiti na našoj kosi kada ona postaje lomljivija, suha ili čak opada više nego inače piše Times of India.

Zdrava kosa treba uravnotežen unos proteina, vitamina i minerala. Na primjer, nedostatak željeza, cinka i vitamina D može dovesti do gubitka kose i lošeg zdravlja kose. Razne studije pokazale su da su dijete s niskim udjelom željeza, cinka i biotina izravno povezane s gubitkom kose i lošom kvalitetom kose.

Ako primijetite česte akne, suhe mrlje ili tamni ten, možda je za to kriva naša prehrana. Nedostatak hranjivih tvari, osobito vitamina A, C, E i esencijalnih masnih kiselina, može dovesti do raznih problema s kožom. Prehrana s visokim udjelom prerađene hrane i niskim udjelom svježeg voća i povrća povezana je s povećanjem broja akni i lošim zdravljem kože. Stoga, konzumiranje više svježih namirnica i zdravih masnoća može učiniti čuda za našu kožu.

Učestalije infekcije i dulji oporavak od bolesti mogu ukazivati na lošu prehranu

Ako se prehladite ili imate infekcije češće nego inače, to bi mogao biti znak oslabljenog imunološkog sustava zbog loše prehrane. Esencijalne hranjive tvari poput vitamina C, cinka i selena igraju važnu ulogu u održavanju jake imunološke obrane. Ljudi čija je prehrana siromašna ovim ključnim nutrijentima osjetljiviji su na infekcije i bolesti. Stoga je ključno da naša prehrana uključuje namirnice koje jačaju imunitet poput citrusa, orašastih plodova i lisnatog povrća.

Produljeno vrijeme oporavka od bolesti također može biti povezano s našom prehranom. Proteini, vitamini A i C i cink ključni su za procese oporavka tijela nakon bolesti. Razne studije pokazale su kako pacijenti čija je prehrana ovim nutrijentima se znatno duže oporavljaju od rana i operacija.

Konstantan umor može biti znak da nam organizmu nedostaje željeza, vitamina B12 i folata. Ove su hranjive tvari važne za održavanje zdrave razine energije i pravilan rad tjelesnih stanica.

Potrebno je pripaziti s konzumiranjem prerađene hrane

Nenamjerno povećanje ili gubitak težine često može biti znak neuravnotežene prehrane. Pretjerano konzumiranje prerađene hrane i šećera može dovesti do debljanja, dok premalo ili nedostatak hrane bogate hranjivim tvarima može uzrokovati gubitak težine i nedostatak hranjivih tvari. Održavanje uravnotežene prehrane s dobrom mješavinom proteina, masti i ugljikohidrata ključno je za stabilno upravljanje težinom.

Česti probavni problemi poput nadutosti, zatvora ili proljeva mogu ukazivati ​​na to da je vaša prehrana nezdrava. Nedostatak vlakana, pretjerani unos prerađene hrane i neadekvatna hidratacija česti su uzročnici probavnih tegoba. Za zdravlje crijeva izuzetno su važna dijetalna vlakna koja pomažu s nizom probavnih problema i boljim ukupnim zdravljem. Uključivanje cjelovitih žitarica, voća i povrća u vašu prehranu može značajno poboljšati vaše probavno zdravlje.

