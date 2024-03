Djevojčica može razgovarati sa samo tri osobe na cijelom svijetu

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Djevojčica Daisy-Mae Mead ima selektivni mutizam, teški anksiozni poremećaj, zbog kojeg je sposobna razgovarati samo s tri osobe na svijetu - svojom mamom, tatom i psihologom.

Ovoj 12-godišnjakinji, koja živi sa mamom Louise, dijagnosticiran je autizam i selektivni mutizam. Njeno stanje znači da ne može razgovarati ni sa kim osim sa mamom, tatom i psihologom, prenosi Mirror.

Selektivni mutizam je složeni anksiozni poremećaj koji se javlja samo kod djece. Karakterizira ga nesposobnost djeteta da govori i efikasno komunicira u nekim društvenim okruženjima, kao što su škola ili vrtić, dok može komunicirati samo u sredinama gdje se osjeća sigurno i opušteno.

Iako je Daisy-Mae vodila svoju dobrotvornu predstavu talenata, na kojem je održala govor na otvaranju u Loughtonu, u Essexu, ona ne može steći prijatelje zbog svog stanja.

“Nije lako objasniti da ne možete pričati – dok svi pričaju. To je tako teško jer imate sve odgovore u glavi, ali ne možete ih reći odmah. Ponekad se osjećam kao da sam u drugom svijetu i sve se događa oko mene i ne znam kako se to osjećam”, priča djevojčica koja se nekada tješi da joj to i ne pričinjava toliki problem jer “ne želi prijatelje”. No prizna da “ipak želi” kada vidi vršnjake kako komuniciraju.

Kada je izvan udobnosti svog doma, tijekom komunikacije Daisy-Mae se uplaši i “smrzne”, i ne može pronaći potrebne riječi. Može razgovarati samo sa svojom mamom, ocem i psihologom. Zbog toga se obrazuje kod kuće, a otkrila je kako je tijekom pohađanja nastave u školi bila žrtva maltretiranja što je potaklo njezinu anksioznost.

Otkako se školuje kod kuće, Daisy-Mae je uspjela pronaći stvari u kojima uživa. “Moje omiljene stvari koje mogu raditi su da nastupam, plešem i pjevam u pantomimama i imitiram ljude koje sam upoznala. Najviše od svega volim organizirati događaje i prolaziti kroz sve izazove da stvari krenu i bude uspješne. Kada vidim da ljudi uživaju na tim događajima tada se najviše smijem”, otkrila je ova 12-godišnjakinja.

Daisy-Mae je 2. ožujka održala svoju dobrotvornu predstavu talenata pod nazivom “Uniquely me” tijekom kojeg se obratila prisutnima. Inkluzivna predstava prikupila je 305 funti za britansku dobrotvornu organizaciju za selektivni mutizam pod nazivom SMiRA (Selective Mutism Information & Research Association). “Na ideju o predstavi došla sam prije dvije godine i sanjala sam da sve to napravim sama. Pronašli smo prostor i kada sam ga posjetila, bilo je apsolutno savršeno, točno onako kako sam sanjala”, ispričala je hrabra djevojčica.

“Bila sam tako uzbuđena i odmah sam počela raditi na osmišljavanju emisije. Zaista mi je bilo važno da je to inkluzivna predstava i željela sam da se djeca koja su u njemu osjećaju dobrodošla, čak i ako ranije nisu nastupala”, dodala je.

Daisy-Mae je otkrila kako je održala govor uz “pomoć svog psihologa” iako nije bila sigurna da će to moći, ali kada je izašla na binu “sve se poklopilo”. “Moj psiholog je održao govor i stavila sam fraze o selektivnom mutizmu na ekranu. Osjećala sam se kao da mogu učiniti veće i bolje stvari i da ništa nije nemoguće”, rekla je ona.

Uspjeh predstave ohrabrio je Daisy-Mae u namjeri da nastavi organizirati slične emisije kazavši kako bi željela biti dječji zabavljač kada bude starija. Ali, također, ova djevojčica želi ljude upoznati s teškoćama koje nosi selektivni mutizam.

