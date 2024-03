Psihologinja s Harvarda nakon 20 godina iskustva: Ova rečenica uništi svaku vezu

Podijeli :

Courtney Warren, psihologinja školovana na Harvardu i autorica knjige "Letting Go of Your Ex" (Preboljeti bivše), koja već 20 godina radi s parovima, otkrila je da prezir najviše šteti komunikaciji s partnerom.

Evo što je Warren napisala o prijeziru u vezama.

Što učiniti kad roditelji ne odobravaju vašeg partnera?

“Prezir je uvjerenje da je neka osoba niža od tebe, bezvrijedna ili zaslužuje podsmijeh i ismijavanje. Kada netko gaji prezir prema svom partneru, također osjeća da ga time opravdano ponižava, osramoćuje ili povrijeđuje. Jedna fraza koja izražava prijezir i koju sam vidio da najčešće uništava veze je: ‘Da se barem nikad nismo sreli’.”

Evo nekih drugih fraza u kojima se može pojaviti prijezir:

“Uništio si mi život.”

“Ti si smetnja.”

“Nije me briga što misliš ili kako se osjećaš.”

“Jadan si.”

“Nisi vrijedan mog vremena.”

“Duguješ mi. Godinama sam te trpio.”

“Da nemamo djece, dosad bih te ostavio.”

“Gadiš mi se.”

“Nitko drugi te ne bi želio.”

Prijezir se također može prenijeti neverbalnim gestama, kao što je prezriv govor tijela ili dramatično kolutanje očima. Sve to služi omalovažavanju druge strane i tako se stvara razlika u moći. To u konačnici može uništiti temelje zdrave romantične veze i dovesti do nižeg zadovoljstva, prenosi zadovoljna.rs.

Kako stvoriti zdraviju dinamiku odnosa

Ako osjećate prezir prema svom partneru, postoje načini da se borite protiv toga kako ne bi naštetilo vašoj vezi.

Monogamija na izmaku: Evo zašto sve više ljudi prelazi na otvorene odnose Iznenadit ćete se: Ovo je najčešći uzrok svađa u vezama, psiholozi kažu češći od preljube

Pauza: Kada se osjećate uzbuđeno ili emocionalno uznemireno, odvojite trenutak prije nego što bilo što kažete. Pažljivo birajte riječi i pobrinite se da komunicirate s poštovanjem i ljubaznošću.

Preuzmite odgovornost: To uključuje priznavanje vaših izbora, obrazaca i vašeg angažmana.

Ispričajte se: Iskreno recite da vam je žao kad učinite nešto loše i bolno.

Naučite produktivno raspravljati: Vi i vaš partner ste tim. Cilj je komunicirati na načine koji potvrđuju vašu predanost, želju za povezivanjem i međusobno poštovanje.

Ne zaboravite na svoju ljubav prema partneru: Kada ga želite kritizirati ili promijeniti, sjetite se zašto ste se uopće povezali prije davanja konstruktivne povratne informacije.

“Najčešći savjet koji dajem ljudima je da pokušaju pronaći zahvalnost. Uvijek možemo nešto naučiti iz nesuglasica u našim odnosima. Potražite nešto pozitivno što možete uzeti iz svake interakcije, čak i ako je proces uznemirujući”, kaže Warren.

