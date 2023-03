Evo zašto bismo trebali izaći na zrak čim se probudimo

Podijeli :

Pexels/Pixabay/Ilustracija

Zašto će nam rani izlazak iz doma i udisanje svježeg zraka unutar prvog sata nakon buđenja zauvijek promijeniti život na bolje otkriva neurobiolog, dr. Andrew Huberman.

Svi znamo da postoje brojne korisne navike koje nam pomažu da puni snage startamo dan i uspješno se nosimo sa svime što on donosi, ali od sutra, kad se probudite, prvo izađite van! Prije kave, prije doručka prije vježbanja i svakako prije surfanja po mobitelu. Zdravstvene dobrobiti su neizmjerne, piše Ordinacija.hr.

Kako si osigurati bolji početak dana?

Doručak je najvažniji obrok u danu, bez jutarnjeg razgibavanja nemojte ni ulaziti u dan, s dobrom kavom brzo razbuđivanje je zagarantirano, a dokazano je i da ima niz pozitivnih učinaka na zdravlje… Međutim, postoji jedna stvar važnija od svega toga koju možemo učiniti za sebe – upiti svu snagu jutarnjeg svjetla!

U svom podcastu Huberman Lab, dr. Andrew Huberman, profesor neurobiologije i oftalmologije na Stanford School of Medicine, objasnio je zašto će nam rani izlazak iz doma i udisanje svježeg zraka unutar prvog sata nakon buđenja zauvijek promijeniti život. On tvrdi da ono što radimo tijekom dana utječe na to kako ćemo spavati tu noć, a budući da će dobar san promijeniti naš novi dan, ciklus će se tako prirodno nastaviti.

“Rano tijekom jutra razina kortizola najviše raste, a to nas razbuđuje i daje nam poticaj, snagu i želju da se krećemo kroz dan”, kaže dr. Huberman. “To također pokreće i mjerač vremena u našem živčanom sustavu koji diktira kada će se izlučiti drugi hormon, melatonin, koji vas čini pospanim.”

Osim što pomaže u proizvodnji melatonina, sunčeva svjetlost pomaže našim tijelima i u proizvodnji serotonina, hormona koji nas čini sretnima. Mnogi lijekovi dizajnirani za pomoć kod depresije i anksioznosti pomažu tijelu u proizvodnji serotonina, tako da rano izlaženje na sunce također može pomoći i u ublažavanju ovih simptoma. Svi znamo da vitamin D dobivamo i od sunca, a to pomaže našem mozgu da bolje radi, kao i da nam kosti budu jake.

Kako izlazak van učiniti dijelom vaše jutarnje rutine?

Rano upoznavanje vanjskog svijeta pomoći će vam da vam dani budu produktivniji, san kvalitetniji, a život sretniji i duži. No kako ranojutarnji izlazak, od barem 30 minuta koliko preporučaju stručnjaci, učiniti dijelom jutarnje rutine?

Pokušajte doručkovati na trijemu, uživati u jutarnjoj kavi na suncu ili čitati knjigu u parku. Ako meditirate, pronađite idealno mjesto u blizini doma ili jednostavno prošetajte uz slušanje omiljenog podcasta ili glazbe. Ako ikako možete jutarnju tjelovježbu ‘preselite’ van iz teretane ili svog boravka jer jutarnja šetnja ili trčanje su izvrstan način da se dodatno pokrenete, ali tu su i neke druge alternativne mogućnosti poput vježbanja joge na jutarnjoj svjetlosti ili pak šetanje psa.

Kako ćete započeti dan vani potpuno je svejedno, samo izađite, jer zdravstvene su dobrobiti neizmjerne, kaže dr. Huberman – od toga da se osjećate bolje i psihički i fizički do stvarnog sretnijeg i duljeg života.

