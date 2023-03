Podijeli :

Izvor: Yevgeniy Sambulov / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Investicijski analitičar Filip Vučagić u Newsnightu je komentirao stanje na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Vučagić vjeruje da će u ovim ekonomskim uvjetima cijene novogradnje ostati iste, no smatra da bi moglo doći do korekcije starijih nekretnina i da bi njihova cijena mogla pasti.

Smatra da je država možda trebala nekim drugim alatima utjecati na stanje na tržištu, konkretno na povećanje ponude.

“To se može kroz prostorno planiranje, da se omogući više gradnje, da se brže dozvole dosegnu. Ima raznih načina, ali to treba više gledati na način kao na olakšavanje određenih procesa, a primarno ponude”, kazao je Vučagić.

Kod ovih banaka možete uzeti kredit APN-a, objavljene kamatne stope Kako u ovoj eksploziji cijena do vlastitog stambenog prostora?

Komentirao je i smatra li da je APN kriv za veće cijene nekretnina.

“Mislim da možemo to govoriti, teško je to izolirano reći”, kazao je pa dodao da je APN doveo do toga da prodavači budu u komfornijoj poziciji što im je omogućavalo da budu malo tvrđi u pregovorima.

Je li jedno od rješenja stambenog pitanja da država gradi pa izanjmljuje stanove? “Puno je načina. Mislim da bi puno više značilo kad bi se ubrzao javni prijevoz, da određene lokacije iz grada budu dostupnije što bi ljudima iz malo udaljenijih područja omogćilo da se osjećaju puno bliže.”

Navodi da jedno od rješenja jeste i to da država gradi stanove, no smatra da je bolja opcija da se država oslanja na neke načelne, efikasnije mjere nego da se sama investira u taj proces.

Porez na nekretnine kao rješenje?

Dodaje da neke mjere nisu politički popularne, poput poreza na nekretnine. Ipak, navodi da nema jednog rješenja ili jedne mjere da se smire cijene.

“To moraju biti sustavne i kontinuirane mjere, a ne da se gasi požar, nešto što ima dugoročnu viziju i smjer i što treba sa stručnjacima iskoordinirati”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na porez na nekretnine te pojasnio kako bi takav porez mogao utjecati na cijene nekretnina.

“Mogu razumejti da je to politički teška odluka, što je razumno u smislu podizanja poreza, ali mislim da je nerazumno u smislu razloga i pozadine zašto taj porez. Vjerujem da bi takav porez primorao vlasnike nekih nekretnina da se malo pokrenu u smislu aktivacije što bi oslobodilo te nekretnine na tržištu u prodaju ili najam. To bi dovelo do povećanja ponude. Čim imate veću ponudu, a istu potražnju, onda se cijene mogu korigirati prema dolje”, objasnio je Vučagić.

“60 posto nekretnina kupljenih u Zagrebu prošle godine kupljeno je bez kredita” Poznate kamatne stope za APN kredite, pogledajte koja je banka najpovoljnija

Komentirao je i je li sada dobro vrijeme za kupovinu nekretnine. “Uvijek je dobro vrijeme za dobru priliku. Ne bih nikada rekao da nije dobro vrijeme za nešto. Sad smo na jednom peaku ciklusa.”

Vučagić je naveo i što očekuje u budućnosti te je pojasnio koje bi nekretnine mogle zadržati cijenu, a kojima bi cijena mogla pasti.

“Ja se sad ne bih kladio na daljnji rast cijena. Ako bi imali ekonomsku situaciju koja je teška i duga, tu bi imali korekciju cijena nekretnina prema dolje, kao što smo svjedočili od 2012. do 2016.”, kazao je Vučagić pa nastavio:

“Sada situacija ne izgleda tako nego relativno stabilno s nekakvim polaganim oporavkom što bi moglo dovesti do diferencijacije proizvoda što znači da dobri, kvalitetni stanovi, novogradnje koje su tražene i rijetke na tržištu, one će zadržati svoju cijenu, možda će neke i rasti, ali sekundarni market – koji su već u vlasništvu i korišteni su pa se prodaju, za te vrste nekretnina su malo pali volumeni i ne idu više tako ekspresno. Vjerujem da bi se takve nekretnine i one slabije lokacije, slabije kvalitetete, prvo će pasti potražnja za njima, manje će se zvati na te oglase, onda će krenuti korekcija cijena prema dolje.”

Može li se i u Zagrebu naći stan za 2.000 eura po kvadratu? “Ono što ja smatram dobrim, ne.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Na srpskoj granici zaustavili automobil “s radioaktivnim elementima” Ova mala općina sve je poželjnija za život, jedna odluka privukla mnoge obitelji Uz kišu, budite spremni na jak vjetar. Na snazi Meteoalarm!