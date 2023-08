Imate bijele točke po noktima? To može ukazivati na ozbiljne bolesti

Podijeli :

Unsplash

Bilo da redovito uređujete svoje nokte ili ih držite kratkima i urednima, možda ćete se frustrirati ako primijetite bijelu mrlju na njima.

Bijele mrlje na noktu ili noktima poznate su kao leukonihija. Postoji mnogo uzroka bijelih mrlja na noktu, od bezopasnih ogrebotina, manikure do znakova ozbiljnih bolesti poput bolesti jetre ili bubrega.

Sedam promjena na noktima koje upozoravaju na probleme sa zdravljem Muče vas umor, tanka kosa, lomljivi nokti? Evo što vam nedostaje u prehrani Tihi simptom raka: Ako primijetite ove promjene na noktima, javite se liječniku

Simptomi bijelih mrlja na noktima

Glavni simptom leukonihije su područja neprozirnih bijelih mrlja na noktima. To se može dogoditi na noktima prstiju ili noktima na prstima nogu. Leukonijiha se može manifestirati kao: Jedna bijela točka ili crta, mnogo bijelih točkica, bijele linije koje idu uz nokat, cijeli nokat postaje bijel, piše Very Well Health.

Uzroci leukonihije

Postoji mnogo različitih uzroka leukonihije. Neki od njih su manji problemi, dok su drugi ozbiljniji. Najčešći uzroci bijelih mrlja na noktima su:

Fizička trauma: Grickanje noktiju, čeprkanje po njima ili savijanje nokta uslijed ozljede mogu ostaviti bijele mrlje. Vaši nokti sastoje se od slojeva keratina. Kad su ozlijeđeni, ti slojevi mogu puknuti ili između njih može ostati zrak, što dovodi do bijelih mrlja.

Gljivične infekcije: Ponekad gljivice mogu rasti između slojeva keratina, što vašim noktima daje bijeli izgled. Jedna uobičajena infekcija je onikomikoza, gljivična infekcija noktiju na prstima nogu.

Ozbiljna zdravstvena stanja: Bijeli nokti mogu biti uzrokovani hipoalbuminemijom, odnosno visokim razinama albumina, bjelančevine u krvi. Hipoalbuminemija može biti znak ozbiljnih bolesti poput hepatitisa, ciroze jetre i bolesti bubrega.

Drugi uzroci leukonihije

Bijele mrlje na noktima mogu također mogu biti posljedica: Nedostatka vitamina ili loše prehrane, bolesti srca, dijabetesa.

Kada se obratiti doktoru?

Imati bijele mrlje na noktu može izgledati kao manji problem. Ako povremeno imate bijelu mrlju povezanu s određenom ozljedom poput čeprkanja po noktima ili udarca prsta, vjerojatno ne trebate konzultirati liječnika.

Međutim, trebali biste razgovarati s liječnikom ako često imate leukonihiju. Bijele mrlje ili promjene boje nokta mogu izgledati bezopasno, ali također bi mogle biti znak ozbiljnog ili pogoršavajućeg zdravstvenog stanja, poput bolesti jetre ili dijabetesa. Važno je da vaš liječnik bude svjestan promjena u boji nokta kako bi mogao riješiti temeljni uzrok bijelih mrlja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.