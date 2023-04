Sedam promjena na noktima koje upozoravaju na probleme sa zdravljem

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Promjene na noktima lako vam mogu proći ispod radara, posebno ako su često nalakirani i ako općenito brigu o njima prepuštate svojoj kozmetičarki. Međutim, s vremena na vrijeme dobro je malo ih detaljnije pogledati i provjeriti kakvo je stanje jer bi promjene poput pojave mrlja, pruga ili neobične boje mogle upućivati na to da nešto nije u redu s vašim tijelom.

Iako ništa ne može zamijeniti posjet liječniku koji će postaviti dijagnozu, pregledajte sami svoje nokte jer možda uočite rane znakove upozorenja na potencijalne zdravstvene probleme, piše Centar zdravlja.

Blijedo ležište nokta

Ako su vam ležišta noktiju vrlo blijeda, možda imate anemiju, poremećaj krvi koji karakterizira nizak broj crvenih krvnih stanica. Anemija je povezana s niskom razinom željeza u krvi, a i uzrokuje bljedilo kože i tkiva, osobito onog ispod noktiju. U tom slučaju pobrinite se da konzumirate hranu bogatu željezom poput zelenog lisnatog povrća, graha i crvenog mesa.

Blijedi nokti također mogu biti znak ranog dijabetesa ili bolesti jetre, a oba mogu dovesti do poremećaja protoka krvi, zato je ipak pametno i posjetiti liječnika, za svaki slučaj.

Žuti i zadebljali nokti

Zadebljali nokti, s ili bez žućkastog tona, karakteristični su za gljivične infekcije koje uglavnom zahvaćaju cijelo ležište nokta. Lijekovi za lokalnu upotrebu često ne pomažu jer je infekcija u ležištu nokta, ali zato liječnik može po potrebi preporučiti odgovarajuću oralnu terapiju.

Bijele pruge

Pruge na noktima dobra su stvar samo ako su dekorativne. Horizontalne bijele linije koje se protežu kroz cijeli nokat, pojavljuju se u paru i to na više od jednog nokta nazivaju se Muehrckeove linije. Mogu ukazivati na bolesti bubrega, poremećaje u radu jetre ili na nedostatak proteina i drugih hranjivih tvari. S druge strane, kraće vodoravne bijele mrlje ili pruge vjerojatno su samo rezultat ozljede baze nokta. Mogu biti prisutne nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci i obično nestaju same od sebe.

Tamne linije na noktima

Čak i ako svaki mjesec marljivo provjeravate ima li na koži sumnjivih madeža, vjerojatno zanemarujete svoje nokte, mjesto na kojem opasni melanom često prolazi nezapaženo. Obratite pažnju jer tamno smeđe ili crne okomite linije na ležištu nokta nikada se ne smiju zanemariti jer mogu biti znak melanoma.

Udubljenja i uzdužne brazde na noktima

Udubljenja i male pukotine na noktima često su povezani sa psorijazom, upalnom bolešću koja uzrokuje pojavu ljuskavih ili crvenih mrlja po cijelom tijelu. Ove promjene na noktima uzrokovane su nakupljanjem stanica na ležištu nokta, koje ometaju linearni, normalan rast noktiju. U ovom slučaju vjerojatno će biti dovoljan fizički pregled liječnika na temelju kojeg će vam preporučiti odgovarajuću terapiju.

Lomljivi, tanki ili podignuti nokti

Slomiti nokat može biti nezgodno, ali ako vam se čini da vam vrhovi noktiju pucaju gotovo i na najmanji dodir, možda je riječ o tome da vam štitnjača radi usporeno.. Ova žlijezda regulira metabolizam, energiju i rast, a premalo hormona štitnjače često dovodi do gubitka kose, dok nokti postaju lomljivi i tanki te sporo rastu.

Još jedna pojava koja može ukazivati na poremećaj rada štitnjače je značajno odvajanje ploče nokta od ležišta nokta. Ako ste primijetili ove promjene svakako se obratite liječniku radi jednostavnog krvnog testa kojim se može provjeriti postoji li poremećaj štitnjače, koji se može liječiti lijekovima.

Plavi nokti

Plavo lice jasan je pokazatelj da nekome nedostaje zraka, a plavi nokti znače isto: ne stiže dovoljno kisika do vrhova vaših prstiju. To može biti uzrokovano respiratornom bolešću ili vaskularnim problemom koji se naziva Raynaudova bolest, što je rijedak poremećaj krvnih žila. Neki ljudi jednostavno imaju sporiju cirkulaciju krvi, posebno kada su izloženi niskim temperaturama, ali neka liječnik provjeri stanje vaše krvi i oksigenaciju ako su vam nokti stalno plavi.

