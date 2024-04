Istraživanje: Neumjerena konzumacija alkohola povećava šansu za razvoj jedne vrste bolesti

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Muškarci koji tjedno popiju 15 alkoholnih pića ili više i žene koje u istom periodu popiju osam ili više čaša alkohola, imaju veći šansu oboljeti od kardiovaskularnih bolesti, pokazuje novo istraživanje koje je proveo The American College of Cardiology, javlja portal Science daily.

Kako se navodi, muškarci iz ove grupe imaju 33 posto više vjerojatnosti da se razbole u odnosu na one koji piju umjereno – tri do 14 pića tjedno, dok žene imaju čak za 45 posto više izgleda da obole od bolesti srca u odnosu na one koje konzumiraju tri do sedam alkoholnih pića tjedno.

“Među ženama je rašireno mišljenje da nisu u opasnoti od srčanih problema sve do duboke starosti, ali ova studija ukazuje da su one koji piju veće količine alkohola u trajnom riziku, bez obzira na godine starosti”, kaže jedan od sudionika projekta, kardiolog Jamal Rana. On dodaje da su rezultati ispitivanja iznenađujući jer ukazuju na to da su žene izložene opasnosti od alkohola u mnogo većoj mjeri nego što se dosad mislilo.

Učenice u Hrvatskoj prestigle učenike u konzumaciji alkohola: Stručnjaci objasnili zašto

Rezultati istraživanja kojima je, tijekom četiri godine, analizirano više od 400.000 muškaraca i žena sklonih uživanju u alkoholu ukazuju na porast opasnosti od alkohola, osobito kod mlađih osoba. Također, dobiveni podaci upozoravaju i da je konzumiranje alkohola, kao i nekontrolirano opijanje značajno povećano među ženama u odnosu na prethodne desetljeća.

Znanstvenici smatraju da prekomjerno uzimanje alkohola direktno utječe na povećanje razine masnoća u krvi, što u kombinaciji s većim brojem otkucaja srca ubrzava proces začepljenja arterija.

Tijekom dužeg niza godina, tvrde medicinski stručnjaci, alkohol utječe na izduživanje, uvećavanje i slabljenje srčanog mišića što čini da srce pumpa krv manje efikasno pa se rizik od kardiovaskularnih bolesti znatno povećava.

Prema podacima WHO-a, neumjerno konzumiranje alkohola može biti uzročnik više od 200 različitih bolesti, među kojima su i bolesti jetre, neki oblici raka, kao i tuberkuloza.

Podaci pokazuju da od alkoholizma u svijetu boluje oko jedan posto globalne populacije i da su problemi vezani uz pretjerano konzumiranje u svijetu najviše izraženi u Rusiji i Australiji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.