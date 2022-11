Je li opasno jesti snijeg?

Podijeli:







Izvor: Unsplash/Ilustracija

Dio Hrvatske zabijelio je snijeg te se očekuju nove padaline. Mnogi će to iskoristiti za radosti na snijegu, a djeca će rado i probati snijeg. No, je li to opasno?

Snijeg je zapravo u svom najčišćem obliku voda. Međutim, u njemu se može naći mnogo drugih stvari, uključujući sol i kemikalije koje se koriste za topljenje snijega na cestama i nogostupima, kao i dlake, bakterije, urin i stolica, piše Index.

vezana vijest Zagađenje zraka skratilo očekivani životni vijek u svijetu za dvije godine

Snijeg je zagađeniji u gradovima, ali nije bezopasan ni u ruralnim krajevima

“Snijeg uvijek nosi rizik od onečišćenja, prljavštine i mikroba”, kaže Jennifer Johnson iz klinike Mayo za AccuWeather.com.

Rizici jedenja snijeg razlikuju se od mjesta do mjesta.

“U velikim gradovima je veće zagađenje zbog većeg broja automobila i zgrada, dok ruralne lokacije nose rizik da u snijegu završe poljoprivredne kemikalije iz tla. Osobno ne znam nikoga tko je imao komplikacije zbog jedenja snijega, ali postoje djeca koja su se zbog toga razboljela. Čitala sam izvještaje o slučajevima djece koja su dobila neobične bakterijske infekcije nakon jedenja snijega”, ističe Johnson.

Mogu se javiti želučane tegobe

Većina ljudi ima dobar imunitet koji neće narušiti malo snijega, ali moguće posljedice su želučane tegobe i proljev. Simptomi će uglavnom ovisi o tome što je u snijegu.

“Netko s imunološkim problemima osjetljiviji je na infekcije i može dobiti groznicu, povraćati, imati proljev ili neobjašnjivo izgubiti na težini”, tvrdi Johnson.

Osobe koje pate od ozbiljnih zdravstvenih problema i dojenčad trebaju biti na oprezu. Ako pojedete koju pahuljicu, nema razloga za paniku. Ako pretjerate, o tome obavijestite liječnika.