Jedete kad vam je dosadno? Evo kako spriječiti emocionalno prejedanje

Svi su se susreli s emocionalnim prejedanjem, ali malo ljudi otvoreno o tome priča. Emocionalno prejedanje je jedan od najčešćih prehrambenih problema. Mnogi ljudi ne mogu prepoznati kada je njihovo jedenje uzrokovano emocijama, a ne stvarnim osjećajem gladi.

Ljudi se od djetinjstva uče suočavanju s negativnim emocijama, što često uključuje i njihovo potiskivanje, a veliki broj ljudi svoje emocije potiskuju upravo hranom, piše Centar zdravlja.hr.

Sigurno vam se bar jednom dogodilo da gledate film, seriju ili igrate igricu, pričate na telefonu, radite za računalom i odjednom osjetite potrebu za hranom, a ako malo bolje razmislite, uopće niste gladni. Pa zašto onda želite jesti?

Ljudi često kažu kako jednostavno vole hranu. Kada ljudi ustvari razumiju smisao hrane i znaju prepoznati stvarnu glad, to se ne događa. Međutim, postoji nešto što vas privlači da malo gricnete. To se zove emocionalno jedenje.

Emocije koje se najčešće povezuju sa jedenjem su:

– dosada

– odugovlačenje

– tuga ili depresija

– uzbuđenje

– stres

Postoji mnogo emocija koje su uključene u emocionalno jedenje. Čak i pozitivne emocije mogu vas potaknuti da jedete. To je zato što je nekada teško nositi se s osjećajima, čak i onim pozitivnima.

Stres je najčešća emocija koja nas potiče na jedenje. Mnogi ljudi kažu kako im se ništa stresno nije dogodilo u zadnje vrijeme, ali tempo današnjeg života je sam po sebi poprilično stresan. Mi smo se već naviknuli na taj stres jer je toliko uobičajen.

Prejedanje zbog emocija čini jedan začarani krug. Odugovlači se sa suočavanje s pravim problemom, dolazi do pretilosti koja vodi nezadovoljstvu, zdravstvenim problemima te najčešće, depresiji i stresu, što poželimo iznova izliječiti hranom i tako unedogled.

Razlike između emocionalne i fizičke gladi

Postoji nekoliko razlika između emocionalne i fizičke gladi:

– Emocionalna glad dolazi naglo, fizička glad se javlja postupno.

– Kad je emocionalna glad u pitanju, jede vam se nešto konkretno (komad pizze, sladoled, čokolada), dok kad je fizička glad u pitanju, otvoreni ste za sve opcije.

– Emocionalna glad stvara osjećaj kako glad trebate zadovoljiti odmah, dok s fizičkom gladi možete duže čekati.

– Čak i kada ste siti, emocionalna glad vas potiče da još jedete, dok bi, da je fizička glad u pitanju, prestali jesti čim bi osjetili osjećaj sitosti.

– Emocionalna glad je često popraćena osjećajem krivnje, dok fizička glad nije nikada.

Kako spriječiti emocionalno prejedanje?

Prva stvar koju morate napraviti kako bi savladali emocionalnu glad jest prepoznati da se o njoj radi, a kada to prepoznate probajte neku od strategija da svladate emocionalnu glad:

Prolistajte časopis

Prolistajte časopis kada osjetite emocionalnu potrebu za hranom. Ponekad jednostavno ne možete ništa drugo nego čekati da emocionalna potreba za hranom prođe, a ona će uvijek proći, a listanje časopisa će vam ubrzati to vrijeme čekanja.

Telefonirajte prijateljima

Nazovite prijatelja ili voljenu osobu. Razgovor s njima vam možete pomoći da se riješite emocionalne potrebe za hranom. Vaš prijatelj vam također može dati savjet. Isto tako, sam razgovor, nebitno je o čemu, može odagnati misli s hrane.

Posvetite se sebi

Radite ono što čini da se osjećate ugodno. Topla kupka, šalica čaja, lagana glazba, čitanje, kao i mnoge druge stvari mogu pomoći da se riješite emocionalne potrebe za hranom.

Pojedite zdravu hranu

Kada osjetite emocionalnu glad, uzmite nešto zdravo kao što su žitarice, voće ili povrće i pojedite. Osjećaj gladi će proći, a vi ste napravili korisnu stvar za svoje zdravlje.

Prošećite

Šetnja je odlična za sve emocije pa tako i za osjećaj emocionalne gladi. Idući put prošećite s prijateljem ili kućnim ljubimcem, ukoliko možete. Vidjet ćete da će osjećaj gladi ubrzo nestati.

Svi smo ponekad emocije rješavali hranom. Nema ništa loše u tome ako je to povremeno, ali ukoliko je to toliko često da može ugroziti vaše zdravlje, kranje je vrijeme da se zapitate zbog čega je to tako, suočite se sa svojim emocijama i riješite se emocionalne gladi.