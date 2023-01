Podijeli :

Gubitak kilograma jedna je od najpopularnijih novogodišnjih odluka, ali istovremeno i jedna od onih koje se najteže pridržavati. Mnogi posustanu nakon što shvate da moraju promijeniti životni stil kako bi smršavjeli ili održali težinu.

Međutim, jedna strategija ima puno bolji učinak kad je u pitanju gubitak kilograma, a to je pristup s malim promjenama. Ova promjena počinje s prihvaćanjem činjenice da je na duge staze najbolje početi s malim promjenama.

Velike je promjene teško održati

Mnogi u želji da čim prije smršave, donose odluke koje podrazumijevaju velike promjene u prehrani ili fizičkim aktivnostima.

No, takve je promjene teško zadržati jer zahtijevaju visoku motivaciju u svakom trenutku. Budući da je normalno da nam razina motivacije raste i pada, ne čudi da je ovakav potez težak.

STrategija malih promjena preporuča ljudima da broj kalorija koji jedu ili sagorijevaju vježbanjem smanjuju postepeno, po 100 do 200 kalorija dnevno. U stvarnosti to bi značilo jedan ili dva keksa manje dnevno ili 10 do 20 minuta više hodanja.

Istraživanja pokazuju da su općenito male promjene, kad je u pitanju zdravlje, puno učinkovitije. Osim toga, manje je vjerojatno da ćemo odustati ili pogriješiti kad su u pitanju male promjene, a samim time raste motivacija, piše Science Alert.

Kako funkcionira strategija?

Ako želite isprobati pristup male promjene, morate si postaviti dva pitanja koja će vam pomoći na početku:

Koje promjene mogu učiniti kako bih smanjio kalorije koje jedem i/ili sagorijevam za samo 100-200 kcal svaki dan?

Hoću li moći postići te promjene čak i kad mi je motivacija niska?

Male promjene koje ste osmislili vjerojatnije će se uklopiti u vaš svakodnevni život i stoga ćete ih se lakše držati tijekom vremena. No, ako se mučite s osmišljanjem vlastitih promjena, evo nekoliko primjera:

Hodajte i razgovarajte: Bilo da se radi o telefonskom razgovoru s kolegama ili druženju s prijateljima, dodatnih 20-30 minuta hodanja u danu može pomoći da sagorite do 100 kalorija.

Napravite pauzu: Većina televizijskih pauza za reklame traje dvije do tri minute. Iskoristite to vrijeme za vježbu radeći nekoliko trbušnjaka, iskoraka ili čučnjeva. Tijekom jednosatnog programa s tri reklamne pauze mogli biste potrošiti do 100 kalorija.

Izbjegavajte dodatke: Premda mnogi vole dodavati namirnice poput sira, maslaca, majoneze i kečapa u obroke, oni obično sadrže više kalorija nego što mnogi shvaćaju. Na primjer, samo 30 grama sira (veličine male kutije šibica) ima 100 kalorija, dok 30 grama majoneze (oko dvije žlice) ima blizu 200 kalorija. Ograničavanje porcija ili njihovo potpuno izbacivanje dugoročno može napraviti veliku razliku.

Uzmite crnu kavu: Topli napici kao što su kava s mlijekom, cappuccino i vruća čokolada mogu biti kaloričniji nego što mislite. Možete smanjiti unos kalorija za oko 100-200 njihovim izbacivanjem. Ako ne možete izdržati bez kave, razmislite i prebacite se na crnu.

Praćenje težine ne mora biti komplicirano. Uvođenje malih promjena u vašu prehranu i način života može se s vremenom nagomilati i imati velik utjecaj.

