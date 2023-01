Podijeli :

Izvor: N1

Slavko Sakoman u programu N1 iznio je šokantne tvrdnje o intervenciji na kojoj su policajci ponudili prisutne kokainom zbog čega su morale reagirati institucije. Sakomanove izjave komentirao je sigurnosni stručnjak Ante Letica.

“Istraživanje koje provode policija i DORH će utvrditi je li ovo istina. Jest šokantno je. Posebno zato što se radi o pripadnicima policije. Još šokantnije je što je gospodin Sakoman rekao da se mi pretvaramo u kokoko državu. Kokain, korupcija i kocka – to su vrlo ozbiljne optužbe i trebaju se dokazati”, rekao je Letica.

Sigurnosni stručnjak upozorava na to da ovo nije izolirani slučaj: “Bilo je takvih slučajeva u policiji i bit će ih još. Od tog zla koje zahvaća cijeli svijet nijedan sloj društva nije pošteđen, pa ni policija, ni vojska, čiji su članovi već bili prijavljivani zbog konzumiranja teških opojnih droga. Sve strukture društva, a posebno ove u sigurnosmom aparatu, moraju se boriti protiv toga zla jer bitno narušava strukturu tih tijela i povjerenje građana u institucije države”.

“Ako je to istina, utvrdit će policija i DORH, oni će sigurno biti sankcionirani. Vidjet ćemo nakon završetka istraživanja koje mora biti brzo i efikasno i mora se izaći pred javnost što prije s rezultatima. Ako se to utvrdi njima nema mjesta u policiji”.

Dodatan zaplet je i činjenica da je jedan od policajaca sin državnog dužnosnika, a on prema Sakomanu nije konzumirao drogu: “Apsolutno treba biti sankcioniran i on jer svaki obični građanin koji ima spoznaje o nekom kaznenom djelu, dužan je to prijaviti, a posebno ako je i sam pripadnik policije”.

Letica smatra da policija ne bi trebala imati problema u otkrivanju onih koji su upleteni u ovaj događaj: “Zna se tko je išao na intervenciju, zna se koliko je trajala, postoji i zapisnik. Policiji po tom pitanju neće uopće biti problem doznati tko je to i što se odvijalo. To ne bi smjelo trajati dugo”.

Sakoman tvrdi da je obavijestio i državnog dužnosnika čiji je sin upleten u priču: “Za njega nema velikih problema, osim možda moralnih, ali on ne može odgovarati za postupke svoga sina”.

Obavijestio je i suca Vrhovnog suda Marina Mrčelu o tome, a on me je rekao da bi Sakoman mogao napraviti štetu tom dužnosniku ako ode s ovim slučajem u medije i savjetovao mu je da to prijavi nadležnim institucijama. “Što bi se drugo očekivalo od vrhunskog pravnika. Upozoriti da se to prijavi nadležnim službama, a ljudski upozoriti da će biti problem kad dođe u medije, ali svakako prijaviti.” Letica smatra da se iz takvog postupka ne može utvrditi da je postojao pritisak.

“Profesor Sakoman nije dobro postupio. Osobe koje su njemu prijavile navodno taj događaj u njihovom stanu, trebao ih je uputiti da to prijave nadležnim tijelima. Navodno nije išao sam to prijaviti kako bi zaštitio tog dužnosnika. No, mislim da je tom dužnosniku napravio medvjeđu uslugu. Sada javnost traži da se to riješi na način koji možda čak ni nije dobar. Smatram da to treba pažljivo rješavati, da se ne podliježe pritisku javnosti nego da se to riješi po zakonu”.

“Ako se utvrdi da je to istina, onda će odgovarati oni koji su sudjelovali u tom događaju, a ako ne, onda će odgovarati oni koji su to lažno prijavili. U svakom slučaju, netko mora odgovarati”, zaključuje Letica.