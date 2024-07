Kada se zbog znojenja treba javiti liječniku?

Podijeli :

Znojenje je prirodan proces kojim tijelo regulira tjelesnu temperaturu i rashlađuje se, ili reagira na stres, no može biti povezano i s nekim zdravstvenim problemima.

Ako se ovih dana pojačano znojite, nema razloga za brigu, to je prirodan način regulacije tjelesne topline koji se aktivira kad je vani vruće, kad smo fizički aktivni ili pod većim stresom. U tom slučaju aktivne su dvije vrste znojnih žlijezda: ekrine (ili tzv. merokrine žlijezde) i apokrine žlijezde.

Ekrine žlijezde smještene su na koži po cijelom tijelu, posebno na dlanovima i tabanima i aktiviraju se kao reakcija na visoke temperature i fizički napor, piše 24sata.

Kad se aktiviraju, obično je u pitanju vodenasti znoj koji nema mirisa, ili on nije pretjerano neugodan. S druge strane, apokrine žlijezde aktiviraju se kao reakcija na emocionalno stresne situacije (dakle, znojenje je povezano s hormonima) i povezane su s proizvodnjom specifičnog mirisa znoja. Te žlijezde nalaze se ispod pazuha, oko bradavica na prsima, na nekim dijelovima lica (kapak i nos), na tjemenu i preponama. Njihova funkcija razvija se u potpunosti za vrijeme puberteta, pa se pojava smrdljivog znoja smatra i jednim od simptoma puberteta.

Naglo se možete oznojiti i zbog jako začinjene hrane, kad popijete jako topli napitak (tijelo se tako hladi) i slično. Iako je znojenje posve normalan proces, postoje neki znakovi koji mogu biti povezani s poremećajem rada znojnih žlijezda i mogu ukazivati na to da s vašim zdravljem nešto nije u redu.

Kada se javiti liječniku?

Evo na što treba obratiti pažnju:

Jako slani znoj: Normalno je da je znoj slan, no ako je baš tako slan da vam peče oči, to je znak da vam nedostaje natrija. To možete ublažiti slanom hranom (primjerice slanim kikirikijem), ili energetskim napitcima koji sadrže elektrolite.

Jedva se znojite: Svi reagiramo drugačije, no ako se ne znojite kad je vani 40 stupnjeva, ili dok vozite bicikl, vaše žlijezde znojnice možda ne rade dobro. Stanje se zove anhidroza i može dovesti do pregrijavanja, pa i toplinskog udara, što je opasno po život.

Pretjerano znojenje: Prekomjerno znojenje naziva se hiperhidroza i može se dogoditi čak i tijekom hladnog vremena bez razloga, posebno kod žena tijekom menopauze. Ponekad može biti i opasno: ako se prekomjerno znojite noću, ili uz znojenje primjećujete gubitak težine, mogu biti ugroženi srce ili štitnjača.

Jako neugodan miris: Znoj nema miris, no rad bakterija na vlažnoj koži može dovesti do neugodnog mirisa. Češće se tuširajte običnom vodom, a sapunom istrljajte samo mjesta gdje se znoj zadržava.

Trudnički znoj: Trudnice se znoje više nego inače, što može biti jedan od prvih simptoma trudnoće, čak i prije nego što shvatite da nosite bebu. Konzumirajte dosta vode, tuširajte se češće, nosite širu odjeću i smanjite začinjenu hranu, to ublažava problem, piše Brightside.

