Koje kombinacije alkohola i lijekova su posebno opasne?

Vjerojatno ste čuli da uzimanje lijekova i alkohola istovremeno može utjecati na njihovo djelovanje i čak biti vrlo opasno u nekim slučajevima. Smijete li uzimati lijek prije ili nakon konzumiranja alkohola ili ne ovisi o nekoliko čimbenika, a vrsta lijeka, količina alkohola i vremenski razmak između uzimanja lijeka i konzumacije alkohola su samo neke od njih. Na primjer, u nekim slučajevima do neželjene reakcije može doći iako su između uzimanja lijeka i alkoholnog pića prošli sati.

Uz to, ljudi s godinama sve sporije metaboliziraju alkohol, što znači da se on nakon konzumacije dulje zadržava u organizmu i vrijeme u kojem lijekovi mogu doći u doticaj s alkoholom se produžuje.

Stariji također imaju veći potencijal za interakcije zbog velikog broja lijekova koje uzimaju. “Također, rizična skupina su i žene zbog manje količine vode u tijelu i viška masti u odnosu na muškarce”, kaže za Centar Zdravlja Lucija Ana Bićanić, mag. pharm., iz Farmakoterapijskog savjetovališta Doma zdravlja Zagreb – Centar.

Antibiotici i alkohol

Alkohol može pogoršati neke od neugodnih nuspojava antibiotika, lijekova koji se koriste za bakterijske infekcije, i antimikotika, lijekova koji se koriste protiv gljivičnih infekcija.

Nuspojave koje njihova interakcija s alkoholom uzrokuje su brojne: od ubrzanog rada srca i naglih promjena krvnog tlaka do bolova u trbuhu, želučanih tegoba, povraćanja, glavobolje ili crvenila lica.

Miješanje nekih takvih lijekova s alkoholom također može uzrokovati oštećenje jetre.

“Najznačajnija interakcija antibiotika i alkohola je ona s metronidazolom – u toj kombinaciji gotovo sigurno će doći do nuspojava poput mučnine i povraćanja”, navodi Bićanić.

“S obzirom na to da ovi lijekovi često imaju produženo djelovanje, u nekim je slučajevima potrebno pričekati 48 do 72 sata nakon uzimanja zadnje doze kako biste bili sigurni da neće doći do interakcije”, dodala je.

Antidepresivi, antiepileptici i alkohol

Antidepresivi i antiepileptici mogu uzrokovati pospanost i vrtoglavicu, koje se mogu pogoršati u interakciji s alkoholom. To može povećati rizik od padova i prometnih nesreća.

Miješanje nekih vrsta antidepresiva s alkoholom također može povećati osjećaj depresije ili beznađa, oslabiti kontrolu motorike, pojačati učinak alkohola ili izazvati oštećenje jetre ili rada srca.

Lijekovi protiv bolova i alkohol

Kombinacija lijekova za ublažavanje opće boli, bolova u mišićima, groznice i upale s alkoholom može uzrokovati želučane tegobe, krvarenje, čireve na želucu i ubrzan rad srca.

Kada se pomiješaju s alkoholom, aspirin i acetaminofen (paracetamol) mogu uzrokovati oštećenje jetre.

Kombinacija paracetamola i klorfenamina u preparatima za olakšanje simptoma prehlade je opasna u interakciji s alkoholom.

“Klorfenamin je antihistaminik koji u kombinaciji s alkoholom može uzrokovati sedaciju (pospanost), pa može doći do padova i fraktura”, navodi Bićanić.

Lijekovi za spavanje, smirenje i alkohol

U kombinaciji s alkoholom, tablete za spavanje mogu uzrokovati nuspojave koje uključuju umor, pospanost i vrtoglavicu.

Disanje se može usporiti ili postati otežano, a neki također mogu imati problema s motoričkom kontrolom, pamćenjem i ponašanjem. Osim toga, biljni lijekovi za spavanje, poput kamilice, valerijane i lavande, mogu uzrokovati povećanu pospanost kada se pomiješaju s alkoholom.

Lijekovi za dijabetes i razrjeđivanje krvi i alkohol

Varfarin je antikoagulans, to jest, lijek koji se koristi za razrjeđivanje krvi. “U kombinaciji alkohola i varfarina može doći do smanjenja učinka varfarina koji za posljedicu može imati tromboembolijski događaj, poput moždanog udara.

Također, kod većih količina alkohola može doći do krvarenja, pogotovo uslijed padova i ozljeda zbog pretjerane intoksikacije alkoholom”, rekla je Bićanić.

“Kod istovremene primjene alkohola i lijekova za snižavanje glukoze u krvi postoji povećani rizik od laktacidoze, povećane količine laktata u krvi, te varijacije razine glukoze u krvi odnosno hipoglikemije i hiperglikemije.”

