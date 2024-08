Kralj Charles svaki dan preskače ovaj obrok. Je li to zdravo?

Podijeli :

Gareth Fuller / POOL / AFP

Uz biljnu prehranu, kralj Charles III ima još jednu praksu u ishrani koja bi vas mogla iznenaditi: odlučuje se za samo dva od tri obroka dnevno. Neki od nas možda se bore izdržati dan bez pauze za ručak, ali kralj se u potpunosti odriče ručka, navodi The Independent.

Većina nas se sigurno može poistovjetiti s tim. Zapravo, podaci iz istraživanja tvrtke za ugostiteljstvo ezCater iz 2023. otkrili su da 48 posto ispitanika preskače ručak jednom ili više puta tjedno na poslu, a stope preskakanja ručka najviše su među generacijom Z.

Kara Lydon, registrirana dijetetičarka i savjetnica za prehranu, objasnila je kako preskakanje obroka utječe na naše zdravlje. “Naša tijela napreduju ako redovito jedemo svaka tri do četiri sata”, rekla je. Kada ostanemo bez obroka, to utječe na sve, od našeg metabolizma do razine energije, zdravlja crijeva, raspoloženja, osjećaja gladi i sitosti i više, objašnjava ona, prenosi Health Digest.

Zdrava pizza: 5 brzih i jednostavnih recepata za ručak u kojem ćete uživati bez grižnje savjesti

Što bi se moglo dogoditi ako svaki dan preskočite ručak?

Preskakanje ručka ne utječe na tijelo samo tijekom ručka, već tijekom cijelog dana. Kara Lydon opisuje kako bi, ako bi netko svakodnevno preskočio ručak, to rezultiralo niskom razinom šećera u krvi i ekstremnom gladi do večere. “S ekstremnom gladi vjerojatnije je da ćete jesti brzo, birati hranu s manje namjere (poput jednostavnih ugljikohidrata koji se brzo probavljaju) i prejedati se do točke nelagode”, kaže Kara.

To je pokazano u studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Public Health Nutrition u kojoj je utvrđeno da preskakanje ručka utječe na kvalitetu prehrane u sljedećim obrocima, što je rezultiralo nižim rezultatima za hranu kao što su cjelovite žitarice, cjelovito voće, ukupno povrće i plodovi mora, ali višim rezultatima u kategorijama hrane poput rafiniranih žitarica.

Ako bi osoba preskočila ručak, također bi mogla primijetiti umor kako dan odmiče, zajedno s osjećajima razdražljivosti, tjeskobe ili poteškoća s koncentracijom bez dovoljno glukoze iz ugljikohidrata za održavanje našeg mozga i tijela. Da, glad je doista stvar, kaže Kara za Health Digest.

Koliko je loše preskakati doručak? Ovo je devet znakova koji ukazuju da biste trebali prestati s tom navikom

Ako nemate vremena za ručak, pojedite međuobrok

Redovito preskakanje ručka također može dugoročno imati štetne učinke. “Nekoliko studija pokazuje da je preskakanje obroka i neredovito jedenje povezano s negativnim učincima na zdravlje, poput povećane učestalosti kardiovaskularnih bolesti, metaboličkog sindroma i lošeg mentalnog zdravlja”, navodi Kara Lydon. Međutim, ako ručak nije opcija, znajte da međuobrok može pomoći.

Postoji mnogo jednostavnih zalogaja koji mogu spriječiti popodnevno opadanje i dugoročno održati naše zdravlje. Stručnjaci iz Northwestern Medicine preporučuju kašiku badema ili sendvič s maslacem od kikirikija pun proteina na kruhu od cjelovitih žitarica. Dinje su dvostruka poslastica za podizanje energije jer osim sadržaja složenih ugljikohidrata, one su i posebno hidratantno voće. Grah je još jedan odličan izbor međuobroka, ali ako nemate vremena, ½ šalice kuhane leće može biti brži, jednako zdrav način za uživanje u sljedećem obroku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo čemu služi tipka leptirića na perilici rublja: Mnogi ju ne koriste, a veoma je korisna VIDEO / Jaka olujna ćelija poharala naše susjedstvo, tisuće ljudi ostalo bez struje