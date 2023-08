“Kralj među vitaminima”: Unosite ga dovoljno, bez njega mozak ne može!

Podijeli :

Tijekom posljednja dva desetljeća znanstvenici su otkrili različite ključne uloge vitamina C u mozgu, koje daleko nadilaze njegovu ulogu antioksidansa, ističući ga kao ključni vitamin za naš najdragocjeniji i najsloženiji organ.

Količina vitamina C u našem mozgu može premašiti njegovu razinu u našoj krvi čak i više od sto puta. Ono što je također fascinantno je da mozak uspijeva održati visoke razine vitamina C čak i tijekom njegova nedostatka – iako nauštrb drugih organa. Kada se vitamin C ponovno doda u prehranu, mozak je prvi koji vraća razine u normalu. Sve ove nevjerojatne činjenice upućuju na jedan zaključak – vitamin C je ključan za zdravu funkciju mozga, piše Večernji list.

Nudi vrhunsku zaštitu

Jedna od ključnih funkcija vitamina C je zaštita vašeg mozga od oksidativnog oštećenja uzrokovanog nestabilnim i vrlo reaktivnim atomima ili molekulama (inače poznatim kao slobodni radikali). Ovo je za mozak važno iz dva razloga.

Prvo, iznimno visoke energetske potrebe mozga (20-25 posto ukupnih energetskih potreba vašeg tijela) rezultiraju stvaranjem ogromnih količina slobodnih radikala. Drugo, naš je mozak bogat višestruko nezasićenim masnim kiselinama, koje ti isti slobodni radikali lako oštećuju. Dakle, naš mozak nije samo visoko izložen već je i vrlo osjetljiv na slobodne radikale, pa je potrebna vrhunska antioksidativna zaštita.

Dodatne uloge vitamina C u mozgu

Vitamin C nudi mnogo više od antioksidativne zaštite. Podržava stvaranje kolagena, cjelovitost krvnih žila u vašem mozgu i karnitin, koji je neophodan za korištenje masti kao izvora energije.

Specifičnija za mozak je uloga vitamina C u načinu na koji se neuroni – najvažnije stanice u vašem mozgu i živčanom sustavu – razvijaju i sazrijevaju. Vitamin C također igra ulogu u sintezi i upravljanju neurotransmiterima – važnim glasničkim molekulama koje otpuštaju neuroni – uključujući dopamin, norepinefrin i serotonin.

Hrana bogata vitaminom C

Većina sisavaca proizvodi vitamin C u jetri, ali nekoliko vrsta uključujući zamorce, šišmiše, primate – i ljude – izgubilo je ovu sposobnost tijekom svoje evolucije. Stoga je jedini način da unesete vitamin C u tijelo da ga jedete, piše Večernji list.

Srećom, mnoge biljne namirnice sadrže velike količine vitamina C, poput bobičastog voća, kivija i agruma te povrće poput prokulica, kupusa i paprike.

Stoga je važno držati se pravila “pet porcija voća i povrća dnevno” jer tako opskrbljujete svoj mozak vitaminom C – pružajući ne samo izvrstan izvor antioksidativne zaštite već i ključnu neurološku potporu.

