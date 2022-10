Menstruacija kasni, a niste trudni? Evo nekoliko mogućih razloga

Kašnjenje menstruacije često izaziva osjećaj straha i tjeskobe, a istovremeno sa sobom nosi i mnoga pitanja. Bez obzira na to planirate li trudnoću ili ne, upravo je trudnoća jedna od prvih stvari koje većini žena padnu na pamet kada primijete da im kasni menstruacija. Ipak, osim trudnoće, mnogo je drugih razloga zbog kojih može doći do kašnjenja ili izostanka menstruacije.

Ginekolozi naglašavaju da su povremena kašnjenja tijekom prve dvije godine od početka menstruacije prihvatljiva jer u tom periodu tijelo još uvijek pokušava uspostaviti ravnotežu i normalno je da ciklus kasni, a čak i da jedan mjesec potpuno izostane.

Što podrazumijevamo pod kašnjenjem?

Pod kašnjenjem menstruacije u pravilu se podrazumijeva pet ili više dana od datuma kada bi mjesečnica morala početi. Menstrualni ciklus počinje prvoga dana krvarenja i traje sve do iduće menstruacije. Normalan menstrualni ciklus može trajati od 21 do 35 dana, a krvarenje u prosjeku traje tri do sedam dana.

Važno je napomenuti da su menstruacijski ciklusi različiti od žene do žene i samim time mogu varirati u svome trajanju. Najčešće se radi o odstupanjima u trajanju od nekoliko dana, što se smatra normalnom pojavom. Ako mjesečnica često kasni, a trudnoća je isključena, za to bi mogli biti odgovorni drugi uzroci, a mi vam u nastavku donosimo neke od njih.

1. Pod velikim ste stresom

Bilo kakvi stresni događaji mogu poremetiti hormonsku ravnotežu u prvome dijelu menstrualnog ciklusa i tako ”odgoditi” ovulaciju za nekoliko dana, a samim time i menstruaciju. U nekim slučajevima može se dogoditi i potpuno preskakanje ovulacije. Naime, stres potiče organizam na lučenje hormona stresa koji može promijeniti način na koji mozak funkcionira, između ostaloga utjecati na lučenje hormona koji kontrolira menstrualni ciklus.

2. Pretjerujete s vježbanjem ili ste naglo smršavili