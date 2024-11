Nutricionisti otkrili najbolji obrok za stabilnu razinu šećera u krvi

Podijeli :

Održavanje šećera u krvi stabilnim nije važno samo za težinu i kondiciju, već i za cjelokupno zdravlje.

“Važno je održavati uravnotežen šećer u krvi jer se tako sprječavaju dugoročni ozbiljni zdravstveni problemi, poput bolesti srca, bolesti bubrega i gubitka vida. Kada imate visoku razinu šećera u krvi dulje vrijeme, to oštećuje krvne žile, organe, tkiva i živce. Kada su vaše krvne žile oštećene, krv ne teče pravilno do srca, mozga i drugih organa u tijelu. To može dovesti do moždanog udara, srčanog udara, sljepoće, oštećenja živaca i amputacija”, kaže terapeutska dijetetičarka Lena Beal.

Ono što jedemo ima izravan utjecaj na šećer u krvi – i pozitivan i negativan. Ovo je najbolja namirnica za stabilnu razinu šećera u krvi, prema nutricionistima.

Skromni grah

Jedna od najboljih grickalica za stabilan šećer u krvi je grah, prenosi ordinacija.hr.

“Ako postoji jedna namirnica koju bi svi trebali redovito jesti, to bi bio skromni grah. Grah je zanimljiva namirnica jer je kombinacija složenog škroba, proteina i vlakana. Savršen je za pomoć u kontroli razine šećera u krvi, ali i fantastičan kada je riječ o smanjenju rizika od srčanih bolesti. Da ne spominjemo, mnoge studije pokazuju da uključivanje veće količine graha podupire dugovječnost”, naglašava Catherine Perez.

Nevjerojatni zalogaj za dijabetes tipa 2

Studije pokazuju da je grah nevjerojatno koristan za osobe s dijabetesom.

Šalica graha ili leće svaki dan, u kombinaciji s dijetom s niskim glikemijskim indeksom, može pomoći u snižavanju razine šećera u krvi i rizika od bolesti koronarnih arterija kod pacijenata s dijabetesom tipa 2. Mahunarke pomažu u smanjenju odgovora šećera u krvi i snižavanju krvnog tlaka, tvrdi Harvard Health.

Dugotrajni utjecaj na šećer u krvi

Konzumiranje graha kao međuobroka ima zdravstvene prednosti koje se nastavljaju i sljedeći dan, kažu stručnjaci.

“Grah smanjuje razinu šećera u krvi ne samo tijekom obroka, nego čak i satima kasnije ili sljedeći dan”, kaže dr. Michael Greger.

