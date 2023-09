Ne možete na WC? Uz ova tri trika lako ćete se riješiti zatvora

Podijeli :

Unsplash

Ako se suočavate s problemima opstipacije ili zatvora, ovi jednostavni savjeti mogli bi vam pomoći.

Bez sumnje, nemogućnost pražnjenja crijeva jedan je od neugodnijih osjećaja koje možemo doživjeti. Prema podacima Klinike Cleveland, opstipacija se najčešće javlja “zbog promjena u prehrani ili rutini ili zbog nedostatnog unosa vlakana. Naravno, ako je problem izuzetno bolan ili traje, trebali biste posjetiti svog zdravstvenog stručnjaka.

Ostavljanje ovog povrća u wc-u preko noći može biti veoma korisno Znate li koje je najprljavije mjesto u vašem WC-u?

No, ako tražite brzo olakšanje, liječnica za zdravlje crijeva otkriva tri stvari koje “će vas odmah potaknuti na pražnjenje”. Nastavite čitati kako biste saznali njezine savjete, piše Best Life Online.

1. Smokve

Na svom popularnom TikTok kanalu doktorica prirodne medicine Janine Bowring ističe da su smokve odličan izbor za poticanje pražnjenja crijeva jer obiluju vlaknima.

Vlakna pomažu kod opstipacije jer “povećavaju težinu i veličinu stolice i omekšavaju je, prema Mayo Clinic. “Punu stolicu lakše je izbaciti”, dodaje se.

Druge namirnice bogate vlaknima koje preporučuje Klinika Cleveland su šljive, pšenične mekinje, naranče, ananas, bobice, mango, avokado i papaja.

2. Hidratacija

“Da biste crijeva održavali u dobrom stanju, važno je da budete pravilno hidratizirani kvalitetnom vodom”, kaže Bowring. Kada ne unosite dovoljno tekućine, vaše stolice mogu postati suhe i tvrde, što otežava njihovo izbacivanje.

Prema Nacionalnim akademijama znanosti, inženjerstva i medicine SAD-a, kako navodi Mayo Clinic, muškarci bi trebali unositi otprilike 15,5 čaša tekućine dnevno, dok bi žene trebale unositi 11,5 čaša. “Otprilike 20 posto dnevno unesenih tekućina obično dolazi iz hrane, a ostalo iz pića”, objašnjavaju stručnjaci.

Također, izbjegavajte i napitke koji dehidriraju organizam, poput napitaka s kofeinom, šećernih gaziranih pića i alkohola, prema savjetima Klinike Cleveland.

3. Maslinovo ulje u kavi

Kava je često poznata po poticanju pražnjenja crijeva, a to potvrđuju i znanstvena istraživanja, uključujući studiju iz 2022. godine objavljenu u časopisu “Nutrients” koja izvješćuje da kava potiče i lučenje želučanih sokova i crijeva. No, Bowring ima trik kako to učiniti još učinkovitijim: dodajte maslinovo ulje u jutarnju šalicu kave.

Studija iz 2021. godine objavljena u časopisu “Journal of Pediatric Surgery” pokazala je da je maslinovo ulje učinkovito u ublažavanju opstipacije, a u odvojenom TikTok videu Bowring citira još jedno istraživanje koje je pokazalo da su “žene koje su u svoj doručak dodavale samo jednu žlicu maslinovog ulja doživjele veći gubitak masnoće i značajan pad krvnog tlaka u usporedbi s onima koji to nisu činili.”

“Ovaj izvanredan rezultat može se pripisati prisutnosti polifenola u maslinovom ulju, koji efikasno smanjuju upalu u probavnom traktu i potiču rast korisnih bakterija”, objašnjava ona.

Za sve ove prednosti predlaže dodavanje jedne žlice maslinovog ulja u svoju jutarnju kavu.

Još savjeta

Važno je zapamtiti da se ovdje radi o prijedlozima za hranu i piće koja mogu pomoći pri prolasku kroz probavni sustav. Ostale preporuke za samopomoć kod opstipacije od Klinike Cleveland uključuju tjelovježbu, izbjegavanje procesirane i pržene hrane te podizanje nogu prilikom sjedenja na zahodu.

No, ako se suočavate s poteškoćama poput opstipacije, proljeva ili bilo kojeg drugog problema vezanog za crijevne funkcije, uvijek bi vaš prvi korak trebao biti konzultacija sa svojim zdravstvenim stručnjakom. Određeni lijekovi i dodaci mogu uzrokovati opstipaciju, baš kao i osnovni zdravstveni problemi poput sindroma iritabilnog crijeva (IBS) ili dijabetesa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.