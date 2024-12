Neuroznanstvenica podijelila dva jednostavna savjeta za poboljšanje sna

Podijeli :

San je ključni dio naših svakodnevnih života i općeg zdravlja. Igra presudnu ulogu u gotovo svemu, od kognitivnih funkcija i tjelesnog zdravlja do emocionalne regulacije. Nažalost, mnogi od nas imaju poteškoće s postizanjem kvalitetnog i redovitog sna. Dobar san može biti teško postići, no srećom, postoje koraci koje možemo poduzeti kako bismo to ostvarili.

Prema neuroznanstvenici dr. Rachel Barr, kvalitetan san ne ovisi samo o broju sati koje provedemo spavajući. Također je važno stvoriti okruženje i rutinu koja podržava optimalnu funkciju mozga i cjelokupno zdravlje kako bismo dobili odmor koji zaslužujemo. U nedavnom TikTok videu, podijelila je dva znanstveno utemeljena savjeta za poboljšanje sna. Evo što savjetuje.

1. Održavajte sobu hladnom

Spavanje u hladnoj sobi nije samo stvar osobnih preferencija; prema dr. Barru, to može značajno utjecati na kvalitetu sna. Preporučuje da temperatura u spavaćoj sobi bude između 16 i 19 stupnjeva Celzijusa.

Je li spavanje s mobitelom pored kreveta štetno za zdravlje? Koju hranu treba izbjegavati prije spavanja

“Mozak ima osjetljive ritmove kroz koje mora proći, a za to mu je potrebna hladna temperatura”, objašnjava neuroznanstvenica.

Ako osjećamo potrebu da se zamotamo u teške deke i udobnu pidžamu, to je sasvim u redu. Tijelo može učinkovito regulirati svoju temperaturu ako soba ostane hladna, tvrdi dr. Barr.

Takvo hladno okruženje pomaže mozgu da glatko prijeđe u san, osiguravajući da svi potrebni procesi, uključujući oslobađanje hormona sna, poput melatonina, funkcioniraju optimalno, prenosi Index.

2. Uspostavite dosljedan raspored spavanja i buđenja

Održavanje dosljednog rasporeda spavanja i buđenja, odlaskom u krevet i ustajanjem u isto vrijeme svakog dana, također je od ključne važnosti za zdravlje, kaže dr. Barr.

“Mozak je poput umirovljene osobe i zaista mu treba predvidiva rutina kako bi funkcionirao”, ističe. Dosljedan raspored signalizira mozgu kada je vrijeme za oslobađanje melatonina, kako bi se pripremio za san, ili kortizola, kako bismo se probudili.

Ako radimo smjene s neredovitim rasporedom, dr. Barr preporučuje stvaranje “priručnika za odlazak na spavanje” s različitim rutinama prilagođenim dnevnim i noćnim smjenama. Time ćemo svom tijelu omogućiti održavanje barem nekog ritma, pružajući mu poznate signale čak i ako se naši rasporedi razlikuju.

