EPPO-u priznali namještanje projekta vrijednog oko 30 milijuna eura: Sve je snimila ‘buba’ u kafiću

U aferi Varkom u kojoj europsko tužiteljstvo tereti trojicu poduzetnika za muljaže na projektu gradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Varaždinu danas su donijete dvije presude na temelju sporazuma. Uslijedile su nakon što su Željko Bunić, bivši direktor Varkoma i poduzetnik Stjepan Ptiček priznali krivnju za malverzacije na tom projektu vrijednom preko 30 milijuna eura. Nagodili su se s EPPO-om na djelomično uvjetne kazne.

Bunić je priznao da je sredio da Gotićeva GK Grupa dobije radove na dogradnji pročistača, a u zamjenu za to Gotić mu je napravio vrijedne radove na kući. Ptičekovoj firmi osigurano je pak da bude podizvođač. Dobio je radove vrijedne oko 9,69 milijuna eura. I on je danas to priznao.

Kakve su kazne dobili?

Željko Bunić je dobio djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora, s tim da od izrečene kazne u zatvoru mora provesti godinu i dva mjeseca. Ostatak kazne zamijenjen mu je uvjetnom, uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 55.000 eura.

Stjepan Ptiček je dobio identičnu zatvorsku kaznu no on će iza rešetaka morati odslužiti godinu dana, a ostatak od godinu i 11 mjeseci neće morati služiti ako i u idućih pet godina ne ponovi kazneno djelo. Dobio je i sporednu novčanu kaznu od 35 tisuća eura, a oduzeta mu je i stečena imovinska korist.

Robert Gotić, slično kao i neki dan u aferi oko sanacije jame Sovjak, nije priznao krivnju.

Tajne snimke ključni dokazi

Ključne za dokazivanje ovog slučaja bile su tajne snimke. Naime, istražitelji su Gotića, Ptičeka i Bunića mjesecima tajno nadzirali. U jednom varaždinskom kafiću ozvučili su stol i bilježili sve što su ova trojica dogovarali. Tako su u siječnju 2022. dogovorili da će Gotićevoj firmi namjestiti posao na dogradnji pročistača.

Za dobivanje ugovora Gotić je Buniću obećao mito, no do isplate također nije došlo. No znakovito je da je baš tijekom sastanka u varaždinskom kafiću, koji su istražitelji snimili, rekao Buniću: ‘Dobil’ buš dvajst puta tri da te se rešim’.

Prije toga Bunić se u istom razgovoru pohvalio: ‘Iskreno, bi vi ovaj posal napravili da vas ja nisam spajal’. To se odnosilo na dogovor između Gotića i Ptičeka, što je Ptiček danas i priznao Naime, upravo je Ptiček kao projektant osmislio kako će se iz natječaja eliminirati ostale firme i dati prednost Gotiću. Propisano je tako da se tijekom dogradnje pročistača mora koristiti metoda injektiranja betona za što je GK grupa bila specijalizirana.

I supruga računala na svoj dio

Među dokazima je bio priložen i dio razgovora Bunića s njegovom suprugom koja mu je spočitavala sastanke s Gotićem i Ptičekom. No on joj je uzvratio: ‘To je dio posla koji moram odraditi, nemoj me j…. Ja s tim ljudima radim projekt… vjerojatno ću imat nekakvu financijsku korist od toga…’

Ona mu je uzvratila: ‘Pa valjda buš se sjetil i mene za te procente’.

