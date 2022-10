Nije svaka grlobolja uzrok bakterijske i virusne infekcije, ovo može biti opasno

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Kod tegoba s grloboljom, osobito u prolongiranim slučajevima, bitno je pronaći potencijalne uzroke

Nije svaka grlobolja posljedica bakterijske i virusne infekcije te postoji više uzroka koji mogu dovesti do grlobolje, od kojih su neki opasni za zdravlje. Moderan stil života, onečišćenost zraka, boravak u prostorijama u kojima je zrak suh, cigaretni dim, alergije, brza hrana, želučane tegobe i drugo – sve su to mogući uzroci grlobolje.

Često se događa da se bolno grlo neuspješno liječi antibioticima, što dovodi do zabrinutosti i frustracije, a primaran razlog koji je doveo do grlobolje leži negdje drugdje. O ovom čestom problemu, načinima prevencije bolesti i liječenju Josip Markešić, specijalist otorinolaringologije iz Poliklinike Novamed rekao je kako riješiti taj problem, piše Ordinacija.hr.

Što zapravo označava kronična upala grla, kako je možemo prevenirati te olakšati simptome?

Akutna upala grla u većini je slučajeva uzrokovana virusima, karakterizirana bolovima u grlu, tegobama pri gutanju i govoru te katkad praćena povišenom tjelesnom temperaturom. Uglavnom prolazi samo na simptomatsku terapiju i obično ne traje dulje od 10-ak dana. Kronična upala grla, iako rjeđa od akutne, obično traje po nekoliko tjedana i, nažalost, često se vraća. Za razliku od akutne upale, uglavnom nije praćena povišenom tjelesnom temperaturom. U velikom broju slučajeva uzroke kronične upale grla treba tražiti drugdje.

Kako biste olakšali tegobe, preporučuje se piti više tekućine, po potrebi uzeti analgetike (npr. paracetamol, ibuprofen), grgljati mlaku slanu vodu nekoliko puta dnevno, smanjiti unos alkohola, kave i gaziranih napitaka te svakako prestati pušiti.

U prevenciji upala grla preporučuje se redovito prati ruke, osobito nakon toaleta, prije i nakon jela, ne dirati prstima lice (osobito oči, nos i usta), ne dijeliti hranu, čaše i pribor za jelo s drugima, izbjegavati bliski kontakt s bolesnim i simptomatskim osobama te po potrebi dezinficirati površine i stvari koje često koristi veći broj ljudi (npr. telefoni, kvake, prekidači za svjetlo, daljinski upravljači, tastature…).

Koje su razlike između virusne i bakterijske upale grla?

Najčešći simptomi, nazovimo to tako, “klasične” upale grla koji se javljaju kod pacijenata je bol i nadražaj u grlu, bolno gutanje i govor, otečene nepčane tonzile (katkad s bijelim naslagama), uvećani limfni čvorovi na vratu, otežano gutanje krute hrane i promjene glasa. Virusne upale grla češće su od bakterijskih i često su praćene blažim simptomima. Uglavnom prolaze same od sebe (što trebamo zahvaliti našem imunološkom sustavu) te je liječenje primarno orijentirano na olakšavanje simptoma i tegoba (npr. povišene tjelesne temperature i bolova). Naravno, postoje i teža oboljenja uzrokovana virusima, za koje je potrebno potražiti liječničku pomoć.

Virusne infekcije najčešći su uzrok bolnoga grla, među kojima treba spomenuti običnu prehladu, gripu, mononukleozu, vodene kozice, laringitis (osobito kod male djece) i, naravno, COVID-19. Nešto se rjeđe javljaju bakterijske upale grla uzrokovane streptokokom iz skupine A (Streptococcus pyogenes), uglavnom su praćene izraženijim simptomima i za njih je potrebno liječenje antibioticima, nakon posjeta liječniku. Primarnu dijagnozu bolesti (i je li riječ o bakterijskoj ili virusnoj upali) postavlja liječnik na temelju anamnestičkih podataka te kliničkog pregleda. U slučaju potrebe može se učiniti osnovna laboratorijska dijagnostika (vađenje krvi, brisevi grla, radiološka obrada…) kojom se dodatno može potvrditi ili isključiti dijagnoza.

Grlobolja je jedan od simptoma Covid-19, razlikuje li se ta bol od boli kada je posrijedi upala grla?

Nažalost, grlobolja kao simptom COVID-19 ne razlikuje se od grlobolje uzrokovane drugom respiratornom infekcijom i jedini način za sigurno postavljanje/isključivanje dijagnoze je PCR test.

Što kada se javljaju stalni problemi s grlom, poput osjećaja da stoji “kost” u grlu ili kašljucanja u mirovanju, ali bez simptoma bolesti?

Moguće je da su tegobe primarno uzrokovane gastroezofagealnim i laringofaringealnim refluksom – posljedicom vraćanja želučane kiseline iz želuca kroz jednjak do grla. Uz to su često praćeni postnazalnim sekretom iz sinusa koji se slijeva niz grlo, što dodatno otežava simptome. U tim se slučajevima nakon konzultacije s primarnim liječnikom obiteljske medicine preporučuje specijalistički pregled gastroenterologa i otorinolaringologa. Dodatni razlog za posjet primarnom liječniku i poslije specijalistu je mogućnost da je uzrok tegoba nešto sasvim drugo.

Koliko je česta dijagnoza raka grla i tko je u rizičnoj skupini?

Zloćudni tumori mogu zahvatiti usnu šupljinu i jezik, orofarinks, larinks i hipofarinks. Svako područje ima svoje simptome i najčešće uzroke, ali je svima zajedničko da se češće javljaju u starijoj životnoj dobi (poslije 50. godine života), kod osoba koje zloupotrebljavaju alkohol i duhan (ako osoba istodobno konzumira alkohol i duhan, rizik se višestruko povećava). Češće se javljaju u muškaraca. Zloporaba glasa, želučani refluks i kontakt s određenim kemikalijama i iritansima (drvena prašina, azbest), manjak voća i povrća u prehrani također povećavaju rizik od obolijevanja. Posljednjih godina primijećen je porast broja zloćudnih tumora povezanih s HPV-om, pretežno u mladih ljudi. Prema histološkom tipu uglavnom prevladavaju karcinomi pločastih stanica. Simptomi često variraju ovisno o primarnom sijelu tumora, ali se najčešće među ostalim javljaju smetnje pri gutanju, osjećaj bolnosti i pečenja kod gutanja, promuklost, osjećaj stranog tijela (“knedle”) u grlu, bol u uhu (prenesena bol) ili pojava uvećanog limfnog čvora na vratu. Bolesnik također katkada primijeti krv u slini ili ispljuvku. Jedan od čestih simptoma je gubitak tjelesne težine bez prethodnih promjena u prehrambenim navikama.

Kako prepoznatina vrijeme simptome raka grla?

S obzirom na to da dobar dio zloćudnih tumora daje simptome tek u kasnijoj fazi bolesti, u slučaju sumnje svakako je potrebno hitno posjetiti liječnika, koji će pacijenta onda uputiti otorinolaringologu. Svakako bih preporučio javljanje u Centar za tumore glave i vrata koji se nalazi u sklopu Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb (Kišpatićeva 12), koji nudi sveobuhvatnu dijagnostičku obradu i liječenje od vrhunskog multidisciplinarnog tima liječnika. Za više informacija preporučio bih i stranice Hrvatskog društva za tumore glave i vrata (www.hdtgv.hr).

Koje negativne posljedice na zdravlje grla ostavlja pušenje cigareta i konzumacija alkohola?

Pretjerana konzumacija alkohola uzrokuje širok spektar problema koji često uključuju i tegobe s grlom. U kombinaciji s pušenjem rezultira jednim od najviših rizičnih faktora za razvitak zloćudnih tumora usne šupljine i grla. Konzumacija većih količina alkohola i cigareta dovodi do isušivanja tkiva u grlu, što ostavlja grlo ranjivim za razvitak infekcije. Simptomi se, naravno, mogu pogoršati pojavom drugih bolesti kao što su astma i bronhitis. Ljudi često konzumiraju alkohol (i gazirana pića) kad imaju suho ili nadraženo grlo vjerujući da će im to pomoći, ali nažalost alkohol samo dodatno pogoršava tegobe. Također, pretjerana konzumacija jako začinjene, vruće, ljute hrane i gaziranih pića dodatno oštećuje sluznicu grla i može dovesti do tegoba.

Koja stanja i simptomi upozoravaju da moramo hitno posjetiti otorinolaringologa?

U slučaju da se osim grlobolje pojave i sljedeći simptomi, preporučuje se hitni pregled kod otorinolaringologa. Simptomi u djece su otežano disanje, otežano gutanje, izraženo slinjenje (može upozoravati na nemogućnost gutanja), dok su simptomi u odraslih izražena grlobolja koja traje dulje od tjedan dana, otežano disanje, otežano gutanje, otežano otvaranje usta, izražena uhobolja (prenesena bol od grla), pojava osipa, temperatura viša od 38,3 °C, krv u iskašljaju i slini, oteklina na vratu, promuklost koja traje dulje od 2 tjedna, pojava oteklina na licu i vratu.

