Objavljeno važno istraživanje vezano za dijabetes tipa 2, jedna stvar je ključna

Uslijed gubitka težine, dijabetes tipa 2 može biti u remisiji najmanje pet godina, pokazuje novo istraživanje koje prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Podaci iz kliničkog ispitivanja remisije dijabetesa (DiRECT) u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju da je otprilike četvrtina ljudi, koji su bili u remisiji dijabetesa dvije godine nakon početka niskokalorične dijete, još uvijek bili u remisiji i tri godine kasnije.

Ti ljudi više nisu morali uzimati lijekove za kontrolu razine šećera u krvi i imali su prosječan gubitak težine od oko 8,9 kg nakon pet godina.

Podaci sugeriraju da gubitak kilograma i održavanje nove manje težine mogu pomoći u preokretu dijabetesa, ozbiljnog stanja koje povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, visokog krvnog tlaka, sužavanja krvnih žila i oštećenja živaca.

Pretilost je glavni pokretač dijabetesa tipa 2, a istraživanja pokazuju da pretile osobe imaju do 80 puta veću vjerojatnost da će razviti ovo stanje od onih sa zdravim indeksom tjelesne mase (BMI) manjim od 22.

Od 298 ljudi koji su sudjelovali u originalnoj dvogodišnjoj studiji DiRECT polovica je primila standardnu skrb za dijabetes kod svog liječnika opće prakse, a polovica je stavljena na dijetu uz podršku zdravstvenih radnika.

Što su jeli ispitanici?

To je uključivalo niskokaloričnu dijetu s juhama i napitcima punim nutrijenata (oko 800 kalorija dnevno) između 12 i 20 tjedana, zajedno s podrškom medicinske sestre ili dijetetičara uz čiju je pomoć ponovno uvedena zdrava hrana i održavan gubitak težine.

Lijekovi za reguliranje dijabetesa tipa 2 i krvnog tlaka prekinuti su na početku programa i ponovno uvedeni kod onih kod kojih je to bilo potrebno.

Na kraju izvorne dvogodišnje studije, 95 od 149 osoba na programu mršavljenja pristalo je sudjelovati u produžetku studije koja je trajala tri godine.

Ti novi podaci pokazali su da je, od ove skupine od 95 ljudi, 48 bilo u remisiji na početku produljene studije, a 23 posto njih je još uvijek bilo u remisiji i tri godine kasnije.

Udio ljudi u remisiji pet godina nakon početka izvorne studije bio je više nego tri puta veći od kontrolne skupine, koja je samo primala uobičajenu terapiju od liječnika opće prakse.

Remisija je bila usko povezana s gubitkom težine i održavanjem manje tjelesne težine.

Znanstvenici su rekli da su oni ljudi koji su izašli iz remisije bili oni koji su vratili izgubljenu težinu.

Svakome tko je vratio više od 2 kg tijekom treće do pete godine istraživanja ponuđen je dodatni paket podrške, dostupan jednom godišnje, koji se sastoji od niskokaloričnih juha i napitaka tijekom četiri tjedna, nakon čega je opet slijedila pomoć pri ponovnom uvođenju zdravih obroka.

Važna otkrića

U usporedbi s kontrolnom skupinom, oni koji su bili na dijeti i kojima je ponuđena podrška imali su veća poboljšanja u regulaciji krvnog tlaka i razine šećera u krvi i manje ih je trebalo lijekove.

Broj ozbiljnih zdravstvenih problema koji su rezultirali prijemom u bolnicu u skupini na dijeti također je bio više nego upola manji od broja u kontrolnoj skupini.

Diabetes UK, koji je financirao studiju, rekao je da rezultati podupiru sve više dokaza da gubitak težine i remisija dijabetesa tipa 2 mogu spriječiti ili odgoditi komplikacije dijabetesa.

Profesor Mike Lean sa Sveučilišta u Glasgowu, koji je bio suvoditelj studije, rekao je: „Dijabetes tipa 2 uzrokuje niz progresivnih komplikacija koje skraćuju život, posebice sljepoću, infekcije, amputacije, zatajenje bubrega i srca”.

Drugi dio studije DiRECT “pokazao nam je da znatan udio ljudi koji se tretira u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, može održati dovoljan gubitak težine da se oslobodi tog stanja do pet godina.”

Profesor Roy Taylor sa Sveučilišta Newcastle, koji je također vodio studiju, rekao je: „Petogodišnje praćenje DiRECT-a pokazuje da program brzog mršavljenja rezultira značajnim gubitkom težine nakon pet godina uz podršku niskog intenziteta. Sada je najvažnije pitanje kako program praćenja može biti još uspješniji po pristupačnoj cijeni.”

Dr. Elizabeth Robertson, direktorica istraživanja u Diabetes UK, rekla je: “Nova otkrića DiRECT-a potvrđuju da je za neke ljude moguće ostati u remisiji najmanje pet godina.

“Za one koji dijabetes tipa 2 stave u remisiju, to može promijeniti život, nudeći bolje šanse za zdraviju budućnost. Za one koji ne mogu ući u remisiju, gubitak težine još uvijek može dovesti do velikih zdravstvenih dobitaka, uključujući poboljšanje razine šećera u krvi i smanjeni rizik od ozbiljnih komplikacija dijabetesa kao što su srčani i moždani udar.”

