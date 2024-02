Ovo je najstresniji dio dana, znanstvenici ga otkrili točno u minutu

Podijeli :

Pexels/Andrea Piacquadio

Ubrzani način života nešto je s čime se ljudi u većoj ili manjoj znaju nositi, no to ne znači da je ikome od njih lako.

Zato je stres postao svakodnevica, ali i razlog brojnih zdravstvenih tegoba. A u cijelom tom svakodnevnom stresnom izazovu, jedan dio dana ipak je najstresniji. Točnije, radi se o 7:23 sati ujutro.

Kako baš tako točno? Pa, kroz istraživanje zaključili su upravo to znanstvenici iz Engleske na uzorku od 2000 odraslih osoba Engleskoj. Pitali su ih kada osjećaju najveći stres pa izračunali da je to u prosjeku 7:23. Ali, gledajući po spolu, ženama je 7:50 najstresniji dio dana. Muškarcima je pak to 8:43.

Stres je nešto što se ne može ignorirati jer zaslužan je za brojne bolesti, kako fizičke, tako i mentalne. Poseban problem je kronični stres. Srećom, postoje mnogi načini za opuštanje i borbu protiv njega, a svi koji ga osjećaju trebali bi se informirati o njima.

