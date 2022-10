Podijeli:







Najgora pića za kontrolu šećera u krvi su ona koja sadrže najveću količinu šećera, a to su najčešće gazirani sokovi. Konzumiranje puno šećera redovito dovodi do smrtonosnih opasnosti poput srčanih bolesti, mnogih vrsta raka i dijabetesa.

Znanstvena analiza podataka dobivenih praćenjem zdravlja više od 90.000 medicinskih sestara tijekom osam godina otkrila je da medicinske sestre koje su rekle da piju jednu ili više boca gaziranog soka ili drugog pića zaslađenog šećerom dnevno, imaju dvostruko veću vjerojatnost da će razviti dijabetes tipa 2 od žena koje su rijetko pile takve sokove.

Rad pod naslovom “Pića zaslađena šećerom, debljanje i učestalost dijabetesa tipa 2 kod mladih i sredovječnih žena” objavljen je u časopisu Journal of the American Medical Association. Napisali su ga istraživači s Harvard School of Public Health, od kojih je jedan bio Walter Willet, dr. Med., poznati profesor epidemiologije, prehrane i medicine, koji je imao ovo za reći o šećeru, pretilosti i kroničnim bolestima poput dijabetesa:

“Usred smo epidemije prekomjerne težine i pretilosti. Dvije trećine Amerikanaca ima prekomjernu težinu ili je pretilo. Gazirani sokovi i druga slatka pića jedan su od glavnih čimbenika koji potiču epidemiju pretilosti”, kaže on.

Willet dalje kaže da pretilost izravno dovodi do povećanog rizika od srčanih bolesti, mnogih vrsta raka i dijabetesa tipa 2 te da je dijabetes često uvod u zastrašujuće komplikacije poput zatajenja bubrega, sljepoće, srčanih bolesti i potrebe za amputacijom, piše MSN.