Što učiniti kad vam liječnik ne vjeruje?

Podijeli:







Izvor: Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

Osjećate li se kao da vas vaš liječnik ignorira? "Studije pokazuju da se 80 posto dijagnoza može napraviti na vašoj vlastitoj povijesti bolesti. Ipak, liječnici ovih dana provode sve manje i manje vremena slušajući", kaže doktorica Leana Wen.

“Kuharica medicine” prevladava, s doktorima koji se oslanjaju na listu s da ili ne pitanjima umjesto da slušaju što se zbilja događa. Morate se potruditi da adresirate sve što vas muči i da se vaš glas čuje”, dodaje Wen.

Stručnjaci za Eat This, Not That savjetuju što trebate učiniti kad vam vaš liječnik ne vjeruje.

1. Budite organizirani

Može vam pomoći ako zapišete što točno želite reći liječniku prije nego što ga posjetite. “Budite jasni što želite od vašeg posjeta liječniku”, kaže liječnica Pamela Wible.

“Napravite listu problema koji vas muče i okojima želite raspraviti, kao i što želite postići na kraju. Pacijenti koji su proaktivni i organizirani mogu riješiti dvostruko više toga jednim posjetom liječniku od onih koji su pasivni i nepripremljeni”, dodaje Wible.

2. Budite pristojni

Pokušajte ostati pristojni i poštujte vašeg liječnika čak i kad ste frustrirani.

“Vaš liječnik je profesionalac i pokušava dati sve od sebe da vam pomogne. Vaša priča se mora saslušati, kao i vaše brige, ali budite pristojni prilikom iznošenja. To će osigurati solidan odnos između vas i liječnika i to je odnos kakav trebate uspostaviti s vašim liječnikom”, kaže doktorica Wen.

3. Ne bojte se upasti u riječ

“Ako imate osjećaj da vam liječnik odbrusi ili nema sluha za vaše probleme, pokušajte na sljedeći način: ‘Oprostite, doktore, pokušao sam odgovoriti na sva vaša pitanja, ali imam osjećaj da to nije obuhvatilo sve probleme koji me muče. Možete li mi pomoći da shvatim zašto se posljednja dva tjedna osjećam jako umorno i imam kratak dah?’ i tako dalje”, kaže doktorica Wen.

“U tom trenutku možete preuzeti vodstvo u razgovoru. To je vaše tijelo i dužni ste se zauzeti za sebe ako vam se čini da vas se ne razumije”, dodaje.

4. Budite direktni

“Ako ne preferirate uzimati lijekove, recite to odmah svom liječniku kako vam ne bi krenuo preporučivati lijekove. Ako želite uputnicu za fizikalnu terapiju, recite to direktno. Veća je vjerojatnost da ćete dobiti potrebnu skrb ako to kažete direktno”, govori doktorica Wible.

5. Pronađite novog liječnika

Ako si ostali savjeti ne upale, možda je vrijeme da pronađete novog liječnika.

“U ruke liječnika stavljate najvrijednije što imate u životu – svoj život. Zašto biste ga povjerili nekome s kim niste u dobrim odnosima”, ističe liječnica Linda Girgis.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.