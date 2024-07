Pet simptoma koji ukazuju na povišeni kolesterol

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Visok kolesterol odavno je prepoznat kao rizični čimbenik za nastanak ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti. Nalazi se u svakoj stanici ljudi i životinja jer je esencijalni metabolit, a najviše ga ima u namirnicama životinjskog podrijetla.

On je ključan za pravilno funkcioniranje organizma, sastavni je dio stanične membrane, sudjeluje u metaboličkim procesima u izmjeni tvari, služi za sintezu hormona kore nadbubrežne žlijezde i spolnih hormona, te vitamina topivih u mastima kao i za sintezu vitamina D i apsorpciji masti. No, ako je povišen, to postaju rizični čimbenik za zdravlje.

Uzroci povišenog kolesterola

Pretilost može povećati vaš rizik od razvoja “lošeg” LDL kolesterola. Ostali čimbenici načina života koji mogu doprinijeti visokom kolesterolu su neaktivnost i pušenje. Ne treba zaboraviti niti genetiku.

Neka druga zdravstvena stanja, kao što su dijabetes i hipotireoza, također mogu povećati rizik od razvoja visokog kolesterola, piše Ordinacija.hr.

Prepoznajte problem

Problem s nakupljenim kolesterolom može se vidjeti na vašoj koži, na licu a može doći i do problema s tlakom. Ako se ne mjeri razina kolesterola, ovi simptomi mogu proći neprimjećeno. Važno je zato redovno napraviti sve testove u laboratoriju kako bi se stanje “procijenilo”uhvatilo” na vrijeme.

Ako nalazi otkriju da razina još nije kritično visoka, promjene u životnim navikama mogu pomoći da se ona vrati na normalnu razinu. Kako visok kolesterol ne uzrokuje simptome u ranoj fazi, važno je paziti na sve aspekte života, jesti zdravo, biti aktivan i redovito kontrolirati razinu kolesterola.

Većina ljudi trebala bi težiti da im LDL bude ispod 3,4 mmol / L (130 mg / dl). Ako imate druge čimbenike rizika za bolesti srca, vaš ciljni LDL bi trebao biti ispod 2,6 mmol / L (100 mg / dl).

Simptomi na koje trebate paziti

Često se zanemaruju pa je dobro istaknuti da iako mogu biti bezopasni ili signalizirati neka druga stanja, primijetite li ove simptome koji ne prolaze, javite se liječniku.

– oticanje donjeg dijela nogu i zglobova

– oticanje stopala ili dlanova

– osjećaj težine u nogama

– bol u listovima i bedrima

– osjećaj pečenja u gornjem dijelu abdomena, posebno nakon što ste pojeli nešto masno

Kako regulirati kolesterol

Dobra vijest je da postoje koraci koji će vam pomoći da razinu LDL kolesterola držite pod kontrolom. Potrebno je unos masti držati na najviše 30% od ukupnog unosa energije, a unos zasićenih masti ispod 10%.

Smanjite konzumaciju crvenog mesa, pržene hrane, hrane s visokim sadržajem kolesterola (žumanjak jajeta, iznutrice, svinjetina i prerađevine, govedina), zasićenih masti iz mlijeka i mliječnih prerađevina…

Također je potrebno povećati unos hrane bogate prehrambenim vlaknima (proizvodi od žitarica-posebice od punog zrna), dnevni unos voća i povrća – barem 4 ili 5 obroka, bijelog mesa te ribe.

