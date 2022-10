Prijeti li nestašica maslaca?

Podijeli:







Izvor: Sorin Gheorghita/ Unsplash

Vrijeme je da nađete zamjenu za maslac. Godina 2022. možda se bliži kraju, ali nestašica hrane, nažalost, samo se nastavlja. Nakon vijesti o mogućoj nestašici rajčice ranije ove godine, sada čujemo da bi sljedeća mogla biti još jedna glavna namirnica u kuhinji.

Čini se da će maslac biti sljedeći na popisu nestašica — i to neposredno prije blagdanske sezone! Evo zašto na policama možda više ne viđate tu veoma bitnu namirnicu za pečenje, piše Taste of Home.

Zašto dolazi do nestašice maslaca?

Kao i druge industrije, i mliječna industrija je u posljednje vrijeme pogođena nedostatkom radne snage. Prema Wall Street Journalu, proizvodnja mliječnih proizvoda je u padu, a to je dovelo do najniže ponude maslaca od 2017. New York Post to pripisuje sve većim troškovima hrane, energije i mliječnih životinja.

VEZANA VIJEST Cijene nastavljaju rasti: Maslac bi mogao koštati čak četiri eura

Manjak se već vidi u skokovima cijena – cijena maslaca je u kolovozu porasla 24,6% na godišnjoj razini. Prema izvješću Ministarstva poljoprivrede SAD-a (USDA), potražnja za maslacem nadmašuje ponudu na Srednjem zapadu, dok ograničene zalihe teško zadovoljavaju rastuću maloprodajnu potražnju na sjeveroistoku. Budući da je opskrba i dalje pod utjecajem, a bliži se blagdanska sezona, ne čini se da će cijene uskoro padati.

Poduzima li se nešto da se to spriječi?

Mliječna industrija se što brže prilagođava povećanoj potražnji povećanjem proizvodnje i što bržim izlaskom maslaca na tržište. Joe Coote, izvršni direktor Darigold Inc., rekao je za Wall Street Journal, “Želimo teže upravljati imovinom koju imamo kada možemo dobiti više mlijeka izvan farmi.”

No, zalihe mlijeka i vrhnja i dalje su niske, a proizvođači mlijeka upozoravaju trgovce da se suzdrže od rasprodaja. Nadamo se da ćemo prije nego kasnije vidjeti povećanu ponudu i snižene cijene.

Što mi možemo učiniti?

Budući da se bliži blagdansko pečenje, najbolje je zamrznuti maslac ako ga imate pri ruci. Opskrbite se zamjenama za maslac kako biste bili sigurni da neće doći do smetnji kada su u pitanju pite ili božićni deserti!

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.