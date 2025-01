Rani znakovi da patite od poteškoća s gutanjem

Podijeli :

čovjek, jede

Poteškoće s gutanjem ili kašljanje dok jedete s vremena na vrijeme obično nisu ozbiljan problem. Međutim, postoji tanka granica između toga i ozbiljnijeg problema.

Povremene poteškoće s gutanjem obično nisu razlog za zabrinutost. Mogu se dogoditi kada razgovarate ili se smijete dok jedete i pijete, ili kada pokušavate progutati prevelike zalogaje jer žurite s obrokom, piše HuffPost.

No, ako se poteškoće s gutanjem javljaju s određenom učestalošću ili obrascem, to može izazvati zabrinutost – moguće je da je došlo do oštećenja ili oslabljivanja mišića ili živaca koji sudjeluju u procesu gutanja.

Ako se ne liječe, poteškoće s gutanjem (poznate i kao disfagija) mogu dovesti do blokade dišnih puteva, neuhranjenosti, dehidracije i infekcija pluća.

Poteškoće s gutanjem zahvaćaju otprilike 1 od 7 odraslih osoba u dobi od 60 godina i starijih.

Koji su uobičajeni uzroci problema s gutanjem?

Poteškoće s gutanjem često se javljaju kod osoba s progresivnim neurološkim bolestima (kao što je Parkinsonova bolest), demencijom, moždanim udarom i rakom glave i vrata.

Ozljede glave, vrata i prsnog koša također mogu utjecati na gutanje.

Neki ljudi doživljavaju postupno slabljenje i gubitak mišića s godinama, uključujući i mišiće za gutanje.

Određene nuspojave lijekova mogu otežati gutanje, sušeći usta ili utječući na kontrolu mišića.

Također, porast problema s gutanjem povezan je sa stresom i anksioznošću..

Ponekad, problemi s gutanjem nemaju nikakve veze s mišićima za gutanje, već s vašim zubima. Slabo prianjanje proteza, klimavi zubi ili nedostatak zubi mogu ugroziti vašu sposobnost da dobro žvačete hranu.

Kada biste trebali obavijestiti svog liječnika o problemima s gutanjem?

Ako imate poteškoće s gutanjem na češćoj ili dosljednoj osnovi, ili ako primijetite obrazac u kojem se one javljaju, stručnjaci naglašavaju važnost da obavijestite svog liječnika obiteljske medicine.

Primjer obrasca može biti da imate stalne poteškoće s gutanjem istih nekoliko vrsta hrane i pića.

Također biste trebali obavijestiti svog liječnika ako počnete doživljavati poteškoće s gutanjem nakon nove dijagnoze.

